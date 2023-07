U KOJOJ SE SOBI LJUDI NAJVIŠE SVAĐAJU? Sigurno niste očekivali da varnice besa najčešće polete u ovoj prostoriji u domovima!

Kažu da svađa pokazuje da niste ravnodušni, ali to ne znači da problem ne postoji. Svađa će vas naterati da pređete na novi nivo odnosa mnogo brže nego da pokušavate da ostavite sve kako jeste. Porodične svađe su najučestalije, a istraživanje "Resi", najveće platforme za arhitekturu u zemlji, pokazalo je da je prostorija koja izaziva najviše sukoba između članova - kuhinja.

foto: Shutterstock

To su potvrdili i ispitanici koji su učestvovali u istraživanju, a koji su priznali da im kuhinja stvara probleme sa ukućanima. Možda ste mislili da konflikti najviše nastaju oko reda za tuširanje, ali samo sedam odsto ispitanika reklo je da kupatilo izaziva sukob. Više od polovine (54 odsto) veruje da je dnevna soba relaksirajuća, u poređenju sa samo četiri odsto onih koji su izabrali kuhinju za opuštanje.

"Resi" je radila studiju pod nazivom "Nauka o srećnom domu", kako bi saznala kako se zaista osećamo u vezi toga gde živimo. Anketirala je 2.005 ljudi. Njihov partner za istraživanje podataka koristio je osobine koje koriste psiholozi, sa ciljem da proceni koliko dom čini ljude srećnima. Istraživanje je otkrilo pet kvaliteta koji su potrebni za srećan dom, a to su: sigurnost, prilagodljivost, opuštenost, povezanost i odražavanje svega.

foto: Profimedia

- Razlog zašto je kuhinja koren tolike frustracije je taj što je to prostorija do koje nam je najviše stalo. U njoj počinjemo i završavamo dan, hranimo svoju decu i zabavljamo se - to je centar našeg postojanja i blagostanja - rekao je Aleks Depledž, suosnivač i izvršni direktor kompanije "Resi" i dodao:

- Iako bismo možda prednost dali dnevnoj sobi i gledanju televizije kada je reč o opuštanju, idealna kuhinja takođe može da nam pruži mir, ali zahteva pravilno planiranje i ulaganje. Smatramo da je jedan od glavnih razloga zbog kojih naši klijenti dolaze kod nas, taj da bi mogli da pretvore kuhinju u ono što bi trebalo da bude - srce doma - rekao je Aleks Depledž.

