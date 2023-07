KEJT MAZNULA CAKU OD MEGAN ZA PROSLAVU ROĐENDANA DETETA? Princ Džordž napunio 10 godina, a princeza pokušava da ponizi Marklovu?

Najstarije dete Kejt Mildton i princa Vilijama napunilo je juče 10 godina. Jubilarni rođendan princa Džordža Luja Aleksandera protekao je uz veliku pompu, kako se i očekivalo s obzirom na to da je reč o dečaku koji je drugi u liniji za naledstvo britanske krune. Objavljen je tim povodom njegov portert, a autor te fotografije je Mili Pilkington, saopštila je Kensingtosnka palata. Prethodnih godina princeza od Velsa fotografisala je svoju decu za njihove rođendane.

Slavljeničku fotografiju podelili su sa na društvenim mrežama i kralj Čarls III i kraljica Kamila što je bila svojevrsna najava proslave rođendana kog već oslovljavaju kao budući kralj.

People piše da Kejt Mildton i princ od Velsa imaju velike izazove dok odgajaju najstarije dete (par ima i ćerku Šarlot i sina Luja).

- To je ogromno balansiranje. Vilijam i Kejt čine pravu stvar, štiteći ga kako bi mogao da ima što je moguće normalnije detinjstvo, ali on takođe se upoznaje sa dužnostima budućeg monarha. Uči o tome iz prve ruke, uči o tome kako je to biti kraljevska osoba i monarh, ali i dete kao svako drugo - rekao je izvor dok je dizajnerka dečje odeće Amaia Arijeta čije kreacije deca Kejt i Vilijama nose godinama, izjavila je da se vidi da je Džordž odrastao i da je dosta opušteniji u javnosti.

Međutim, princ je od malih nogu bio medijska zvezda zahvaljujući svojim zanimljivim grimasama u javnosti, a fotografi su isticali da je on oduvek voleo da pozira. People piše i da se na rođendanu Džordža služila domaća torta koju je spremila mama Kejt, koja je sa decom pravila i tortu za proslavu Platinastog jubileja kraljice Elizabete III prošle godine.

Kejt Mildton je ranije posećivala kulinarske događaje i tražila savete od finalista. Njena želja da ima imidž "što jednostavnije, obične žene" koja pritom i te kako drži do svoje pozicije, odavno je poznata. Međutim, nakon eksplozivnih intervjua Megan Markl u kojima je ona govorila o uštogljenosti princeze i princa od Velsa, Kejt Mildton se još više trudi da dosegne takav imidž i da pritom bude opuštenija kako bi indirektno poslala poruku da Megan nije u pravu i tako je ponizi. Zna se da vojvotkinja od Saseksa priprema rođendanske poslastice za svoju decu Lilibet i Arčija, Kejt bi mogla pomenutim detaljem da poruči da ni ona ne zaostaje u tome.

