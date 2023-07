ZBOG OVOGA SE SRBI NAJVIŠE RAZVODE: Porodična terapeutkinja otkrila NAJČEŠĆI RAZLOG pucanja brakova, a evo ko više inicira razlaz

Rukovodilac Savetovališta za brak i porodicu Centra za socijalni rad u Beogradu Slađana Ivanović rekla je nedavno da su najčešći razlozi koji dovode do razvoda brakova loša komunikacija i gubitak bliskosti između partnera.

Ona je rekla da je komunikacija ključna za sve odnose, a posebno za partnere koji imaju decu. Ivanović je objasnila i da se dobra komunikacija razvija od najranijeg doba, pre svega u primarnoj porodici.

foto: Profimedia

- Najčešći problemi u odnosima ljudi javljaju se u komunikaciji i bliskosti. Neadekvatno rešavanje problema ili konflikata koji su normalni u jednom odnosu dovode do ozbiljnih svađa i poremećenih porodičnih odnosa, a kasnije i do razlaza. Ono što bi bilo dobro, ako te svađe postanu učestale je da se jave Savetovalištu, da porade na sebi i da počnu da rade na komunikaciji koja će svakako biti dobra za njih ostali u braku ili ne - dodala je ona za Tanjug, prenosi Zadovoljna.

Ivanović objašnjava da se, kada se govori o bliskosti, misli na određeni stepen zajedništva.

- To je ono što nam nedostaje u savremenom načinu života koji vodi individualizaciji i možda nekoj egoističnoj potrebi da se isključivo bavimo sobom, ali ono što jedan odnos čini dobrim jeste zajedništvo – da imamo zajedničke ideje, planove zajedničko provođenje vremena. Ako biste me pitali kako jedan odnos treba da izgleda to je da svako zadži svoj individualni deo, da ga druga strana podržava u daljem razvoju, ali da treba da postoji zajedništvo i da se radi na zajedničkoj budućnosti - rekla je ona.

Kada dođu parovi na terapiju, kako je istakla Ivanović, najčešće se kao razlog navode stalne svađe ili da ne postoji više razumevanja.

- Tada mi očekujemo da tokom zajedničke seanse pričaju u sebi, šta je to što njima smeta i koja su njihova uverenja o ljubavi, braku… Dešava se da u toku seanse čak i ako su 20 godina zajedno, prvi put čuju neke stvari od svog partnera i to se vidi po njihovoj reakciji - dodala je ona.

foto: Profimedia

Kada se govori o starosnoj granici parova koji dolaze u savetovaliste ona dodaje da se najčešće radi o parovima koji imaju decu školskog uzrasta.

- Parovi na samom početku imaju određena uverenja, pa su tolerantiji nadajući se da će se partner ili partnerka promeniti, da će nas čuti, u tom našem odnosu se rađaju i deca i nakon određenog niza godina zajedničkog života kulminiraju problemi - objašnjava ona.

Prema statističkim podacima, sve više dece se rađa van braka, a Ivanović smatra da na to utiče savremeni način života ali i nedostatak tolerancije i da se neki parovi odlučuju da odnos ne formalizuju brakom.

Kada dođe do razvoda, razlozi su različiti, navela je Ivanović.

- Najčešće žene kao razlog navode da dugo godina postoje svađe, nasilje i neprepoznavanje potreba i težina obavljanja profesionalnih obaveza sa decom. Ako pričamo o muškarcima, oni najčešće primenjuju status kvo ili guranje problema pod tepih, a kada se i odluče na taj korak to je zbog preljube supruge ili ako oni žele da započnu drugi život - objasnila je ona.

Ivanović je dodala da je dogovor između partnera jako važan, pre svega ako postoje deca, zbog toga što moraju da se dogovore kako će dalje brinuti o njima, jer iako između njih nema više fizičke veze, ostaje trajna veza zbog dece i uvek će morati da komuniciraju.

Ona je rekla i da je savremeno društvo nametnulo ženi dvojaku ulogu- sa jedne strane je briga za porodicu i decu, a sa druge strane profesionalnu realizaciju.

foto: Profimedia

Uglavnom nezadovoljstvo, kako je naglasila, pre svega kod žena, dovodi do prekida veze ili razvoda, ali i do toga da potraže pomoć terapeuta, ali da je pozitivno i to da muškarci u poslednje vreme dolaze samoinicijativno ili po pozivu partnerke.

- Žene su najčešće inicijatori, ali veoma često prema našem iskustvu nakon dugogodišnje dileme. Osim tog razloga koji nosi savremena pozicija žene i nezadovoljstva, svakako da su česti konflikti i svađe, ali i nasilje koje trpe - rekla je ona.

Pitanje nasilja je kompleksno, rekla je ona i dodala da su važna iskustva iz perioda detinjstva ili pozicija žrtve, pa se žene teško odlucuju da se same jave Savetovalištu, već ih uputi sud, policija ili Centar za socijalni rad.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj zaključenih brakova, kao i broj razvedenih brakova u prošloj godini porastao je za 0,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prošle godine u Srbiji zaključen je 32.821 brak, što predstavlja porast od 0,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Razvedeno je 9.813 brakova, odnosno za 0,2 odstoviše u odnosu na prethodnu godinu. Prosečna starost muža pri razvodu braka iznosi 45,1 godina, a za žene 41,5 godina. Prosečno trajanje razvedenog braka u 2022. godini iznosi 13,8 godina.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

