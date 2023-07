KAKO DA VAM LET AVIONOM S DECOM NE BUDE AGONIJA: Uz ove savete NEĆETE OSETITI put, a svi roditelji prave OVU KLJUČNU GREŠKU

Džordžina Tait školovala se na prestižnom Norland koledžu u Velikoj Britaniji, a radila je i za jednu aviokompaniju kao jedna od njihovih "leteća dadilja". Roditeljima je otkrila najvažnije stvari na koje moraju da obrate pažnju kad putuju avionom s malom decom.

Taj let može da donese potpuno novi nivo stresa, pa umesto odlaska na odmor ili relativno prijatne aktivnosti, prožet je brigom hoće li se dete loše ponašati, ali i hoće li dobro podneti dug put.

Između ostalog, kaže da roditelji nikad ne bi trebalo da se osećaju krivima zbog puštanja crtaća ili filmova tokom leta kako bi se deca zabavila. Isto tako, predložila je i prilagođavanje na vremenske zone čim uđete u avion.

foto: Profimedia

1. Koristite crtani film da zabavite dete

Roditelji ne treba da se bojae korišćenja zabavnih sadržaja tokom leta kako bi se deca zabavila i zaboravila da putuju. Iako se može činiti da će to imati kontraefekat, "leteća dadilja" smatra da je to dobar način da se let podeli na više celina. Međutim, upozorila je i da zabavu treba koristiti umereno.

- Ako deca prekomerno gledaju u ekran, mogla bi toliko da se razbude da neće moći da zaspe ceo dan, a moglo bi i da im bude loše - kaže.

2. Vreme spavanja važi i u avionu

Leteća dadilja predlaže roditeljima da se strogo pridržavaju vremena spavanja i prate vremenske zone. Ako putujete daleko, kroz nekoliko vremenskih zona, dete treba što pre prilagoditi na to, još za vreme leta.

foto: Profimedia

Stavite ih da spavaju na vreme, a "hvatanje" vremenskih zona takođe će pomoći manjem džet legu, jednom kad stignete na odredište.

3. Ponesite dodatnu (svoju) hranu i pelene

Prilikom pakovanja ručnog prtljaga obavezno ostavite mesta za dečje potrepštine. Iako će aviokompanija na letu verovatno imati sve potrebno - od hrane za bebe i pelene, dadilja preporučuje dodatnu opremu.

Upozorila je da bilo koja marka hrane, na primer, na koju dete nije naviklo, može kod dece da izazove probleme, koji mogu da traju ceo let. Dobro je dati im i dudu ili slatkiše tokom poletanja i sletanja kako ne bi bio preveliki pritisak na njihove male uši.

foto: Profimedia

4. Koristite omiljene igračke kao nagradu

Svi roditelji znaju koliko je detetu važna njegova omiljena igračka kad se ne oseća najbolje. Džordžina zato savetuje da ne zaboravite da je spakujete - posebno ako je dete mlađe od pet godina.

Otkrila je da igračke mogu delovati kao dobra nagrada za pozitivno ponašanje, poput sedenja u svom sedištu za vreme poletanja i sletanja, ili lutanja po kabini.

5. Ostanite što opušteniji

Ključni deo putovanja avionom s decom zapravo je ostati opušten koliko god možete, savetuje dadilja. Uprkos tome kako se osećate, ljudi vas neće osuđivati jer verovatno i sami razumeju situaciju u kojoj ste i koliki stres prolazite, pogotovo ako s detetom putujete prvi put.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

