VIRTUELNA ZABAVA: Zaronite u magični svet i doživite nesvakidašnje novo iskustvo!

Možete da se zabavite na mnogo načina.. ali jedan je idealan čak i za celu porodicu! Doživite novo iskustvo tako što ćete uploviti u novi, virtuelni svet. Sve što vam je potrebno za to su VR NAOČARE!

Esperanza su VR (virtualna realnost) naočare koje pružaju korisnicima mogućnost da uživaju u virtualnom svetu u kome se osećaju kao da su deo samog iskustva. Ove naočare su pogodne za gledanje 3D filmova i igranje 3D igara na smart telefonu.

foto: Promo

Esperanza VR naočare se mogu koristiti sa smart telefonima dijagonale ekrana od 4″ do 7″, koji imaju instaliran Android ili iOS sistem. To znači da su naočare kompatibilne sa velikim brojem popularnih telefona na tržištu. Ove naočare su idealne za one koji žele da iskuse virtuelni svet bez da moraju da izdvajaju veliku količinu novca za skupu VR opremu.

Naočare su izrađene sa prečnikom objektiva od 42mm, što pruža korisnicima široko vidno polje koje omogućava prirodan osećaj kada se koriste. Takođe, naočare imaju mogućnost podešavanja udaljenosti objektiva do 10mm i podešavanja razmaka između objektiva od 55-72mm. To znači da se naočare mogu podesiti prema veličini lica korisnika, što pruža udobno iskustvo pri upotrebi.

Minimalna/maksimalna širina telefona koja odgovara naočarima iznosi 70mm-80mm, dok je maksimalna visina telefona 150mm. Ove dimenzije omogućavaju široku kompatibilnost sa različitim modelima telefona. Naočare su opremljene fleksibilnim i podesivim trakama za pričvršćivanje koje su dizajnirane za pružanje sigurne i udobne montaže.

Klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana poručite VR naočare po ceni od 2.299 rsd i pružite sebi odmor od svakodnevnih obaveza!

* Napomena: Da bi se maksimalno iskoristile VR igre, preporučuje se korišćenje pametnih telefona koji su opremljeni žiroskopom. Žiroskop je senzor koji se nalazi u pametnim telefonima koji meri rotaciju uređaja i omogućava precizno praćenje pokreta korisnika u virtuelnom svetu.

