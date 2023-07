PRIZNAO SAM DEVOJCI DA SAM PREVARIO SVOJU BIVŠU! Ona mu sada ne veruje, a on traži savet: Kako da joj dokažem da nisam ista osoba?

Nove veze uvek nose pitanje koliko prošlosti treba uneti. Nedoumica koja mnoge muči je da li je dovoljno da uz jednostavne i opšte navode objasnite da to nije išlo ili je ipak potrebno navesti šta vam je smetalo kod partnera i na koje ste sve probleme naišli. Iz istog razloga jedan dečko se našao u velikom problemu. Naime, ispostavilo se da u njegovom slučaju iskrena ispovest nije naišla na pozitivni efekat, a psiholog Kolin Nolan je imao i dobro objašnjenjne za to.

foto: Profimedia

U pismu u kom je objasnio šta se desilo ovaj momak je napisao:

- Draga Kolin, ja sam muškarac u ranim tridesetim i napravio sam grešku što sam bio iskren sa svojom devojkom o tome zašto je moja poslednja veza pukla. Viđamo se nekoliko meseci i nedavno sam joj priznao da sam imao aferu u prethodnoj vezi, zbog čega me je bivša ostavila. Objasnio sam da nisam ponosan na svoje ponašanje i da sam naučio mnogo o sebi i kako da se ne ponašam.

U početku je moja devojka delovala savršeno ok i čak je rekla da mi se divi što sam iskren. Ali sada se malo ohladila. Kada smo izašli pre neko veče, rekla je da je razmišljala o onome što sam rekao i da ne zna da li može da mi veruje jer je bila prevarena u prošlosti i ne želi da prolazi kroz to ponovo.

Čak me je pitala da li sam je prevario otkako smo počeli da se zabavljamo (što nisam). Sada mi je zaista žao što sam bio tako iskren i što sam bio iskren i otvoren, jer se to izjalovilo. Mogu li ovo povući? Kako da joj dokažem da nisam ista osoba i da to više nikada ne bih uradio?

Kolin ga je savetovala da ne pokušava da je uverava, ali da jedino što može da uradi jeste da joj obeća da je neće lagati i da će iskreno razgovarati ako mu veza ne bude odgovarala, umesto da trči u zagrljaj druge osobe.

foto: Profimedia

- Ne odobravam prevaru (imali ste priliku da kažete svojoj bivšoj da veza ne funkcioniše), ali afera je obično simptom, a ne uzrok problema u vezi. Mislim da je iskrenost na početku veze veoma dobra stvar jer je komunikacija tako važna u dobrim i lošim trenucima - dodala je Kolin.

Psihološkinja je objasnila i da je tim potezom, koji nimalo nije bio lak, pokazao da je odrastao i sazreo.

- Život uključuje pravljenje grešaka i učenje iz njih, a iz poslednje veze ste izvukli veliku lekciju. Zabavljate se samo nekoliko meseci, što mislim da je prerano da se zna da li je to dugoročna stvar. Morate se bolje upoznati i pustiti da se odnos razvija. Ali nepravedno je od nje da vam sudi zbog grešaka iz prošlosti ako postoji hemija između vas - dodala je Kolin za kraj.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

