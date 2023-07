ŽENE NE PODNOSE OVAJ TIP MUŠKARACA JER ĆE IM UPROPASTITI ŽIVOT: Ako nećete da vas zaobilaze kao da ste šugavi, izbegavajte sledeće

nemojte to da radite

Ženi i muškarci nekada se ne razumeju, a ovo su osobine koje dame nepodnose kod jačeg pola.

ŽENOMRZAC

Ovaj muškarac ne prikriva gorčinu koju oseća prema ženama. Na sastanku, on ne može previše da učini jer odiše negativnošću koja je krajnje odbojna ženama, na stranu što je za očekivati da će iznositi nepristojne i uvredljive komentare.

Ovo je jedini tip ponašanja na našoj listi koji predstavlja osobu kao beskompromisnu i velikog individualca.

Ukoliko shvatite da ste vi jedna od ovih osoba, preporučujemo vam da se zapitate zbog čega posmatrate žene na taj način.

Ova osobina može više da govori o čoveku kojeg odlikuje nego o bilo kojoj ženi. Bez obzira na uzrok nastanka ovog osećanja u vama, morate se potruditi da ga promenite ukoliko želite da provedete duže vreme sa ženom koja ne mrzi sebe.

PAMETNJAKOVIĆ

Ova osobina odlikuje muškarca koji je sklon da donosi sud. Verovatno ne konzumira ni alkohol ni cigarete i ne ustručava se da drugima govori da slede njegov primer. Već tokom prvog sastanka je za očekivati da se oseti toliko slobodno da propoveda devojci i na taj način učini da se ona oseti nelagodno. Nijedna devojka ne želi da oseti da joj se sudi, pogotovo oko nebitnih stvari, i to još na sastanku. One će takav čin uvideti kao iritirajući i nepristojan.

Ukoliko ste takva osoba, možete sebi dozvoliti da propovedate ukoliko ste u vezi i to u okvirima umerenosti, ali dok ne dođete do te tačke u odnosu sa nekom ženom, zaista nije vaša stvar da joj ukazujete na njene loše navike.

AGRESIVAC

Ova osoba ima potrebu da svaki razgovor zasipa argumentima. Kada izvede devojku na sastanak, ona se oseća kao da je na debati, ima potrebu da se brani i na taj način oseća nelagodno. Konstantno raspravljanje je stresno, a vi svakako ne želite da vas osoba koju zavodite vezuje za stresno iskustvo.

Ako ste vi jedna od ovih osoba, pre svega, opustite se. Verovatno je razlog što imate potrebu da se raspravljate taj što ste nervozni ili nesigurni u sebe. Ako ste svesni da je to tako, najmanje što možete da uradite je da se pripremite pre sastanka i tako ćete znati koja pitanja treba da joj postavite. Neka to budu ona koja će se odnositi na nju jer će tako osetiti da je posebna i da vam je stalo do nje.

CICIJA

Nije potrebno previše objašnjavati zbog čega je ova osobina odbojna ženama. Prvih nekoliko sastanaka uvek moraju da ostave utisak bezbrižnosti i tokom njih morate željenoj osobi da pokažete da vam je stalo. Stoga, ne smete dozvoliti da se oseti kao da štedite na njoj. Nije neophodno da potrošite bogatstvo da biste ostavili dobar utisak, ali buket cveća ili odlazak u restoran će svakako učiniti da o vama razmišlja pozitivno.

