PROMENITE SEBE: Odaberite knjige uz koje ćete uživati i koje će uticati na vas!

U vremenu brze tehnološke revolucije knjige zauzimaju poseban kutak u našim domovima, srcima i umovima. One nisu samo gomila stranica sa rečima već istinski izvor znanja i inspiracije. Knjige nas vode u bliske i daleke svetove i donose nam iskustva koja bez njih ne bismo doživeli. One hrane našu maštu, podstiču kreativnost i povezuju nas sa delovima sebe do kojih nismo dosegli.

Zato promenite sebe, saznajte nešto o sebi i učinite sebe boljim! Izaberite knjige koje za vas to mogu učiniti!

Obeležje prave osobe je iskrenost. Nema šta da krije, nema šta da brani.

U osamdeset jednom kratkom poglavlju Lao Ceov Tao Te Čing ili Knjiga o putu pruža savete koji nam daju ravnotežu i perspektivu, spokojan i velikodušan duh, i uči nas kako da radimo za dobro bez ulaganja napora, zahvaljujući veštini koju stičemo kad smo usklađeni s Taom – osnovnim principom univerzuma.

Verzija Tao Te Činga Stivena Mičela postala je svetski bestseler i naširoko je prihvaćena kao dar savremenoj kulturi.

OVDE možete poručiti ovu knjigu po ceni od 740 rsd ili pozivom na 011/4420-502 radnim danima od 9 do 17 časova.

Pričiniti sebi zadovoljstvo je umetnost koja se može naučiti.

Bar jednom u životu budite ono što želite i imajte ono što želite – to je izazov i obećanje ovog izvanrednog vodiča za život punim plućima.

Šta god da ste oduvek želeli – bilo da su to sjajne veze, karijera koja vas ispunjava, blagostanje, novi dom ili više smisla, radosti i unutrašnjeg mira – ova inspirativna i osnažujuća knjiga pokazaće vam kako da to postignete.

Poručite je jednim klikom OVDE po ceni od 950 rsd ili pozovite 011/4420-502.

„Da li da kažem istinu?”, jedna je od najčešćih etičkih dilema s kojima se suočavamo.

Tvorac Dobrog mesta i kostvaralac Parkova i rekreacije, autor je i ovog urnebesnog vodiča za etički život koji podstiče na razmišljanje, i oslanja se na 2.500 godina pomnog razmišljanja iz celog sveta.

Nabavite ovu zanimljivu knjigu online OVDE po ceni od 950 rsd, a možete i da pozovete 011/4420-502 svakog radnog dana.

Filtriranje ljudi koje puštamo u svoje živote verovatno je najvažniji faktor za to da li ćemo živeti srećno ili ne.

Koliko ste puta čuli sebe da kažete da pogrešnim stvarima – prevelikim zahtevima, lošim vezama, obavezama koje oduzimaju mnogo vremena? Koliko ste često poželeli da prizovete moć da ih odbijete? Ovaj vrcav, praktičan vodič pomoći će vam da povratite tu moć i pokazaće vam da ne izrečeno na pravi način može ne samo da vam uštedi vreme i nevolje već i da vam spase život.

OVDE možete poručiti knjigu po ceni od 950 rsd ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

KOLIKO GOD DA SE TRUDITE, NE MOŽETE ODLOŽITI NEIZBEŽNO.

Dok je Marija Antoaneta udisala poslednji dah kao kraljica Francuske u Parizu, druga znamenita vladarka – Antoanetina ljubljena sestra Šarlot – bila je stotinama kilometara daleko, u Napulju, očajnički pokušavajući da obezbedi Antoanetino oslobađanje iz ruku revolucionara koji će je pogubiti. Ipak, Šarlot nije mogla da pretpostavi da će pogubljenje njene sestre promeniti tok istorije – i dovesti do propasti i njene kraljevine.

Knjigu možete OVDE poručiti po ceni od 1.099 rsd ili pozovite 011/4420-502.

Ako imate dovoljno snažno „zašto”, dobićete i ono potrebno „kako”!

Entoni Robins u ovoj knjizi – baš kao i u svojoj neprikosnovenoj knjizi Probudite diva u sebi – istražuje najbolje alate, tehnike, principe i strategije. U ovoj knjizi ćete pronaći svakodnevne inspiracije i jednostavne postupke koji će vam pomoći da napravite ogromne korake u svom životu.

Dođite do najboljih rezultata uz minimalno ulaganje vremena i poručite knjigu OVDE po ceni od 1.240 rsd, a možete i pozvati 011/4420-502 svakog rada od 9 do 17 časova.

* Pogledaje OVDE celokupnu ponudu zanimljivih i poučnih knjiga.

