SVADBA POZNATOG SRBINA JE IZAZVALA ŠOK U HOLIVUDU ZBOG UBISTVA: Oženio sestru bivše koja je BRUTALNO likvidirana, a ovo su detalji

Tokom godina ispričano je i napisano mnogo ljubavnih priča što poznatih, što nepoznatih ljudi, ali jedna od njih poprilično odskače i radi se o slavnom režiseru srpskog porekla, Piteru Bogdanoviču i Luiz Straten.

foto: Profimedia

Za glumca, reditelja, novinara, pisca, filmskog istoričara i kritičara Pitera Bogdanoviča (81) kaže se da je spavao sa više žena nego što bilo koji muškarac može i da pomisli.

Neke od tih žena poznate su javnosti. Pesnikinja Poli Polat bila je njegova prva supruga, a Sibil Šepard njegova velika ljubav - delići te ljubavi su "slatki detalji" da je glumica spavala sa Džekom Nikolsonom ne bi li Pitera čije je pravo ime Petar napravila ljubomornim kao i da se zbog njene veze sa Elvisom Prislijem nisu venčali. Ali ga je romansa sa Sibil koštala braka.

Sibil Šepard foto: Roger Crump / News Licensing / Profimedia

Legendarni Piter Bogdanovič je strastveno proučavao rad režisera Džonda Forda i glumca i reditelja Orslona Velsa kom je kasnije ponudio pomoć, kada je čuveni reditelj bankrotirao, a Bogdanovič bio milioner. Sin je Srbina Borislava Bogdanovića, intimiste i impresioniste, rođenog u Rumi, a odraslog u Beogradu i Herme koja je poticala iz austrijsko-jevrejske porodice.

Piter sa Rajanom O'Nilom i Barbrom Strajsend na snimanju filma foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Rodio se u Kingstonu, gde su se njegovi roditelji preselili bežeći od nacista i to neposredno pre nego što se rodio. Neverovatan talenat i blistava inteligencija doveli su do holivudskog vrha, a popularnost i šarm pretvorili su ga u miljenika žena.

Piter sa Barbrom Strajsend foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Među tim ženama bila je i Doroti Straten, Plejbojeva zečica u čijem je zagrljaju završio Piter nakon raskida sa Sibil. I dok je on uživao sa zanosnom Doroti, glumica se borila sa depresijom i počela da eksperimentiše sa seksualnošću.

Mnogi su zavideli Piteru na vezi sa mlađanom i veoma atraktivnom Doroti koja je za dve godine tri puta bila na duplerici čuvenog magazina (navodno je bila u vezi sa Hjuom Hefnerom).

A za jednog muškarca je njena opčinjenost Bogdanovičem bila neprihvatljiva. Radilo se o njenom suprugu Polu Snideru koji je, kako bi nabavio dokaze da ga žena vara, unajmio privatnog detektiva i naredio mu da je prati.

Doroti Straten foto: MARIMARK PRODUCTIONS - Album / Album / Profimedia

Nakon što joj je pokazao dokaze o preljubi, ona je zatražila razvod. On se nije mirio sa time, pa je zatražio da razgovaraju u njenoj kući gde ju je tog kobnog 14. avgusta 1980. ubio. Policija je nekoliko sati kasnije pronašla telo Doroti Straten kao i telo Pola Snidera koji je izvršio samoubistvo.

Ako se pitate kako je ova priča povezana sa pričom o Piteru i Luiz, odgovor je: Doroti je bila rođena sestra žene kojom se osam godina nakon tragedije oženio Bogdanovič.

Doroti je tokom snimanja filma "They All Laughed" (1981) zbližila sa Bogdanovičem, postala je njegova muza i ljubavnica, a film je 36 godina kasnije počeo drugi život u Holivudu.

Doroti Straten sa Džonom Riterom u filmu koji je režirao Bogdanovič foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Kako je počela ljubav

Vest da se Piter Bogdanovič 1988. oženio sestrom Doroti Straten bila je veliki šok za Holivud.

Njegovi advokati su saopštili da se tada 49- godišnji Bogdanovič oženio 29 godina mlađom Luiz u Vankuveru, preneo je "AP". Plan je bio da se njihovo crkveno venčanje održi na proleće te godine u Los Anđelesu, ali je brak ranije sklopljen u Kanadi da bi nevesta koja je bila državljanke ove zemlje, mogla da sa suprugom živi u Los Anđelesu.Bogdanović je pokrenuo proces da Luiz dobije stalni boravak u SAD.

Odbijeno je da se javnosti saopšte bilo kakve dodatne informacije o njihovoj vezi i ceremoniji venčanja.

foto: Zenon Stefaniak / Avalon / Profimedia

Najveći skandali

Samo venčanje bilo je skandalozno - za večinu javnosti. Ulje na vatru dolila je majka Luiz Starten koja je tada pred vratima porodične kuće izjavila: "Plakala sam ranije, plačem i sada jer sam izgubila drugu ćerku".

Luiz i Piter su se retko pojavljivali u javnosti. Pratio ih je glas da je njihov brak farsa, ali njihov odnos nije zadesio nijedan skandal. I tako do razvoda 2001. godine.

Reditelj i glumica kojoj su mnogi predviđali blistavu karijeru, a koja se zbog venčanja sa Piterom odrekla glume, imaju dve ćerke Aleksandru Sašu i Antoniju koje su u svetu glumačke profesije.

foto: Variety / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izjava o ljubavi

Možda je neko i očekivao da će nakon skandaloznog venčanja uslediti buran brak, praćen pod lupom javnosti. Ali se desio drugačiji scenario. Skoro da nije bilo javnih nastupa supružnika, a ni reči o ljubavi osim Piterove izjave da je pored Luiz pronašao mir.

Kako svet pamti njihovu ljubav

Brak je i dalje kontroverza u Holivudu i velika misterija. Kao i donekle smrti Doroti Straten, o kojoj je u knjizi "The Killing of the Unicorn: Dorothy Stratten, 1960-1980" pisao sam Piter Bogdanovič optuživši Hjua Hefnera da je u velikoj meri bio kriv za njenu smrt.

Luiz (52) je tužila osnivača Plejboja i Burla Eldridža, koji je kratko bio u braku sa njenom majkom, za klevete usmerene ka Piteru Bogdanoviču.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

01:52 KRENULA SAM U TERETANU JER SAM SE ZALJUBILA! Glumica otkrila svoju veliku strast koja deluje lako, a zahteva OGROMNU FIZIČKU SNAGU