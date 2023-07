MAJKA MOJE SNAJE NE BI PREPOZNALA UNUČE, A ŽIVI U SUSEDNOM SELU: Mileni se zbog prije raspala porodica, a OVO joj je najteže

Milena je u ispovesti za "Moje vreme" iskreno ispričala da se snajina majka toliko protivila udaji svoje ćerke za njenog sina, da je prošla već sedma godina otkako ne želi da je vidi. Posete je zabranila i suprugu, a nisu smekšali ni kada su saznali da su postali baba i deda.

“Moja snaja je divno, ali jako ranjeno biće. Iskreno mi je žao jer koliko god je srećna s mojim sinom, vidim da je strašno izjeda što su je se roditelji, takoreći, odrekli. Ubrzo nakon udaje i dolaska u našu kuću, snaja je rodila, ali ni tada njeni majka i otac, koji su još mladi ljudi od oko 55 godina, nikad joj nisu došli u posetu”, rekla je žena koja je potpisana samo kao Milena.

“Moj petogodišnji unuk Luka je veseo, umiljat, dobroćudan, privržen svima nama. U naše živote unosi neopisivu radost, a zamislite šta propuštaju oni. I da se sretnu negde na ulici, ne bi unuče ni prepoznali”,

Rekla je snaji da razmisli kada će i šta reći detetu jer će kad-tad morati da sazna da ima još jednu baku. “A moraće da mu kaže i da u životu ima i dedu, jer mog muža nažalost nije upoznao, preminuo je pre njegovog rođenja. To bi detetu moglo da izazove burne emocije, moramo biti oprezni”, naglasila je.

Kako kaže, žive u maloj sredini. Ne idu na ista mesta, lekaru, u radnju, u poštu, kiosk i slično, ali opet pošto je mala sredina očekuje je da će se sresti.

“Samo čekam dan kad će negde naleteti na nas dok smo s mališanom, jako me zanima kako će ta baka i taj deda reagovati. Ako imaju još imalo srca, pa mora ih to dete malo dotaknuti, bilo bi lepo da oproste što zameraju i budu ono što bi trebalo da budu – roditelji, baba i deda, tašta i tast. Nama je stalo do porodice, mi bismo prihvatili njihovu dobru volju za pomirenjem, kad bi je pokazali”, rekla je gospođa Milena.

Od stresa koji je njena snaja proživela od trenutka kad je krišom pobegla kod njih, ima problema sa štitnom žlezdom koju drži pod kontrolom zahvaljujući lekovima.

“Bilo joj je previše da trpi stroge zabrane izlazaka, a sve kako se ne bi viđala s mojim sinom, uz objašnjenje da je nije dostojan. Rodila je s 22 godine, bez podrške majke, dete je odrastalo, a njeni za nju ni njega nikad nisu ni pitali”.

“Treba živeti sa spoznajom da su vam roditelji odnosno baba i deda udaljeni 27 kilometara, a da ne žele da vas vide. Strašno, ne bih nikome poželela. Mogu jedino da pokušam da joj budem najbolja moguća svekrva, i baka našem Luki, i molim se da ona duhovno ojača do te mere da ne utiče na zdravlje”, rekla je za kraju Milena.

