NAKON SVAKE PREVARE, OSEĆAO SAM SE PRLJAVO! Ispovest muškaraca koji su prevarili svoje žene: Priznali detalje svojih AFERA!

Psiholozi kažu da je jedan od razloga zbog kojih ljudi varaju jedni druge, taj što se osećaju zapostavljeno od svog partnera i žele da na taj način skrenu pažnju na sebe, indukujući ljubomoru. Preljuba je i jedan od glavnih razloga razvoda u današnje vreme, ali nije tajna da ima i onih koji opstaju u braku, isključivo radi dece. Do sada smo imali prilike da čujemo ispovesti prevarenih osoba, ali šta je sa onima koji varaju? Kako sve izgleda iz njihovog ugla, otkrili su neverni muškarci:

"Osećao sam se prljavo"

Muškarac koji je bio neveran 20 godina, shvatio je da je preljuba postala zavisnost.

- Uvek je bilo: 'Ovo je poslednji put. Nikada to više neću ponoviti'. To se nikada nije dogodilo. Nikada nisam razmišljao o tome da priznam aferu jer nisam bio siguran kako bi se to shvatilo i osećao bih veliku krivicu. I bojao sam se toga. Nakon svake prevare, osećao sam se prljavo. Ipak, nastavio sam to da radim. Osećaj krivice nije se dogodio samo jednom. To se dogodilo više puta - priznao je 41-godišnji muškarac.

"Ne žalim"

Muškarac koji je 13 godina bio u braku, varao je svoju suprugu konstantno, ali i ona njega.

- Ne žalim ni zbog čega, ni zbog afera, ni što sam ostao u braku. Da nisam ostao, ne bih imao svoju ćerku, ona je moj svet. S obzirom na to da je moja supruga dugo mene varala, nikada nisam osećao krivicu što radim isto - rekao je 48-godišnji muškarac.

"Nisam znao kako da prekinem aferu"

Kada je koleginici s posla počeo da se poverava o stresu kroz koji prolazi, nastala je afera.

- Nisam imao tu nameru, samo sam imao nekoga sa kim mogu da razgovaram, a da partneru ne stvaram problem ili prenosim negativnu energiju. U početku je bilo olakšanje osetiti da postoji neko sa kim mogu da razgovaram. S druge strane, nisam znao kako da završim. Svakodnevno sam se brinuo da će moja žena saznati ili da će devojka sa kojom sam se viđao saznati. Mogao sam da kažem ljubavnici da je gotovo i nastavim sa svojim brakom, ali najveća briga koju sam imao je da će ona, ako to učinim, saznati i reći mojoj ženi da sam je varao i da ću onda završiti sam - priznao je 36-godišnji muškarac.

"Kajao sam se, ali kasno"

- Toliko dugo sam pokušavao da sakrijem da se zapravo ne sećam da sam provodio vreme u žaljenju. Tada mi to nije bilo jasno, ali razlog zbog kojeg sam varao je bio taj što sam istinski bio nesrećan i nisam to mogao da priznam. Prvi korak prema krivici i sramoti bio je izbaciti ih na videlo. Dati mojoj ženi priliku da reaguje na to. Koliko god loša bila krivica koju sada osećam i sram, bila je puno veća u mojoj glavi pre nego što sam joj rekao - otkrio je 39-godišnji muškarac.

