IZ FRIZERSKOG SALONA OTIŠLA U SUZAMA: Umesto izvinjenja dobila PRETNJE, pa morala da napravi DRASTIČAN KORAK koji je sve šokirao

Promena frizera i frizerskog salona uvek sa sobom nosi dozu rizika. Kako je na društvenim mrežama ispričala Erin Morli, njoj su potpuno uništili kosu u jednom salonu.

Zbog toga je bila primorana da preduzme drastičan korak kako bi spasila šta se spasiti može. Kroz post koji je objavila na TikToku ona je upozorila ostale dame da vode računa kome prepuštaju svoju kosu da ne bi prošle kao i ona.

Erin je po prvi put otišla u jedan salon za koji je čula od prijateljica. Želela je da osveži svoju boju i frizuru, ali umesto toga, iz frizerskog salona je otišla u suzama. Ne samo da nije dobila frizuru koju je želela, već joj je frizer potpuno uništio vlasi. Ubrzo je shvatila da nema drugog izbora nego da skrati kosu gotovo do glave kako bi uklonila potpuno uništene delove kose.

- Ošišati kosu do glave nije bila laka odluka, ali nisam imala izbora. Moja kosa je bila lomljiva, opadala je u pramenovima prilikom češljanja. Pokušala sam da budem optimistična. Ipak je to samo kosa koja će porasti, ali sam bila veoma uznemirena. Na kraju sam prelomila i zamolila mog partnera da me mašinicom ošiša i ukloni sve oštećene delove kose koju sad moram da puštam ispočetka - objasnila je ona u video snimku koji je objavila na TikToku.

Prema njenim rečima, to nije bio kraj njenim mukama.

- Zamislite frizerski salon koji vam ovo uradi, ali umesto da se barem izvine zbog štete koju su mi naneli, oni prete meni advokatom i tužbom. Kao da sam ja nešto loše uradila, a ne oni. Potpuno sam zbunjena kako je ovo moglo da se desi, ali vreme je da idem napred - napisala je Erin u opisu snimka.

@chef.erinmorley Shaving my head was not an easy decision. My hair was breaking and falling out just brushing it. Its integrity was totally destroyed. Im trying to feel optimistic and i am smiling, but im also really upset. Now that the hair is gone, i can start over and put this nightmare behind me. Imagine a salon doing this to you and then also coming after you with an attorney. I am completely baffled at how this came to be. But time to move forward. Ans i hope when they see me pass ny their salon, they feel really good about themselves. (Please nobody mention their name)

Erin je najpre pokazala svoju vidno oštećenu kosu dužine do ramena. Potom je njen partner uzeo mašinicu i počeo da je šiša. Sa svakim skinutim pramenom ona se smejala sama sebi pokušavajući da ostane pozitivna. Kako je objasnila, bolje je da drastično skrati kosu nego da ima spaljene vlasi na glavi. Njene oči pune suza jasno su pokazale koliko je nesrećna zbog ovog drastičnog koraka.

- Nema povratka, uradili smo sve što smo mogli, a salonu koji mi je ovo uradio veliko hvala - rekla je Erin sa suzama u očima. Ona je provlačila prstima kroz kosu dužine svega nekoliko centimetara pokušavajući nekako da je namesti.

Komentari ispod ovog video snimka nisu prestajali da se nižu.

- Veoma je tužno što nisi imala drugu opciju za oporavak oštećene kose, ali nova frizura ti odlično stoji.

- Možda su ti u salonu učinili uslugu. Sa kratkom kosom izgledaš mnogo mlađe i nova frizura ističe tvoje lepe crte lica - glasili su samo neki od komentara.

