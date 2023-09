ZAŠTO NIKAKO NE USPEVATE DA SMRŠATE? POGLEDAJTE 5 METODA KOJE DOVODE DO DUGOROČNOG USPEHA!

Svako malo čujemo nekoga kako izgovara - od ponedeljka idem na dijetu, ili - od ponedeljka počinjem da vežbam. I onda dođe ponedeljak, i naredni i onaj sledeći i ništa se ne menja. A oni koji i krenu da drže dijetu ili da vežbaju, uglavnom vrlo brzo odustaju jer, na žalost, uglavnom bez rezultata. Žalosna činjenica je da većina strategija za mršavljenje ne funkcioniše dugoročno, a neke čak mogu i pogoršati stvari ili izazvati druge štete.

Ali to ne znači da je pokušaj gubitka kilograma uzaludan. Studije pokazuju da su neki pristupi, u stvari, efikasni.

Evo pet popularnih metoda koje često ne uspevaju — i pet alternativa za koje je veća verovatnoća da će dovesti do dugoročnog uspeha.

1. Brojanje kalorija

Praćenje kalorija može biti efikasno kratkoročno, ali obično rezultira frustracijom i neuspehom na duži rok. Jedan od razloga je taj što je brojanje kalorija teško precizno izvršiti. Dok paketi hrane i neki restoranski meniji navode kalorije, oni nisu uvek tačni. I mnoge namirnice, poput onih u domaćim obrocima, ne dolaze sa navedenim kalorijama. Čak i uz pomoć aplikacija, dekonstrukcija ove hrane da bi se izračunale kalorije je često zamorna i dugotrajna.

Opsesija kalorijama može pretvoriti obroke u stresnu vežbu brojanja i vaganja i može doprineti nezdravom odnosu prema hrani što dodatno otežava postizanje i održavanje zdrave težine.

Drugi problem je što fiksiranje na kalorije može da skrene fokus sa drugih važnih faktora, kao što su nutritivni sastav hrane i koliko je ona zasitna. Porcija žele bombona, na primer, ima manje kalorija od porcije orašastih plodova, ali orašasti plodovi su bolji za mršavljenje (ako se konzumiraju u umerenim količinama) jer ne izazivaju skok šećera u krvi koji ostavlja osećaj gladi.

ALTERNATIVA: Pazite na kalorije i porcije, ali takođe obratite pažnju na ukupni nutritivni kvalitet namirnica, koji uključuje količinu dodatog šećera (što manje, to bolje), vlakana (što više, to bolje) i proteina (što doprinosi osećaju sitosti). Razmislite koliko su namirnice zdrave i zasitne i kako se osećate nakon što ih pojedete.

Vođenje dnevnika hrane je dobar način da se to uradi. Istraživanja pokazuju da evidencija o tome šta i koliko jedete i pijete svakog dana može poboljšati dugoročnu kontrolu težine tako što će vas učiniti svesnijim svojih obrazaca ishrane i identifikovati gde treba da napravite promene.

2. Vežbanje

Vežbe koje većina nas radi sagorevaju relativno malo kalorija. Studije otkrivaju da umereno intenzivne aerobne vežbe, kao što je hodanje od 30 minuta dnevno, pet dana u nedelji - količina koja se preporučuje za dobro zdravlje - obično dovodi do malog ili nikakvog gubitka težine. Skidanje kilograma zahteva snažnije i trajnije vežbe nego što većina ljudi želi ili može da uradi. Čak i ako uspemo toliko da pojačamo svoje treninge, naše telo može na to reagovati povećanjem apetita i usporavanjem metabolizma kako bi nadomestio izgubljene kalorije, a to je upravo efekat koji ograničava gubitak kilograma.

Gledanje na vežbanje kao na metodu mršavljenja stvara nerealna očekivanja zbog kojih je veća verovatnoća da odustanemo od fizičke aktivnosti. I to pretvara vežbanje u vrstu kazne, cenu koju moramo da platimo da bismo smršali i nešto što smo stoga skloni da izbegavamo.

ALTERNATIVA: Zamislite da vežbate radi poboljšanja kvaliteta svog života. Fokusirajte se na neposredne prednosti kao što su bolji san, manje stresa ili osećaj osnaženosti. Jedan od rezultata može biti to što vam je lakše da birate zdravu hranu koja pogoduje gubitku težine i da se lakše odupirete emocionalnom prejedanju. Takođe, veća je verovatnoća da ćete se posvetiti vežbanju na duge staze. Korist od ove istrajnosti je ogromna: redovno vežbanje smanjuje rizik od čitavog spiska bolesti, od bezazlenih poput prehlade do smrtonosnih kao što su razni oblici raka, i iako možda neće istopiti kilograme, može sprečiti debljanje i poboljšati vaš izgled povećanjem mišićne mase.

3. Eliminisanje ugljenih hidrata, masti ili drugih kategorija hrane

Pristupi gubitku težine koji demonizuju čitave kategorije hrane mogu privremeno da funkcionišu, ali su retko održivi tokom vremena. Brojne studije koje upoređuju restriktivne dijete kao što su malo ugljenih hidrata i malo masti otkrile su da nema jasnih pobednika. Nakon otprilike godinu dana, ljudi na konkurentskim dijetama gube otprilike istu količinu težine.

Bilo da su zabranjene namirnice sir i čokolada ili žitarice i kukuruz, restriktivne dijete često ostavljaju osećaj uskraćenosti. Zabrana hrane u kojoj uživamo može uticati na naš mozak, uzrokujući da još više žudimo za hranom. Pre ili kasnije, većina nas se prepusti iskušenju. Za neke osobe na dijeti, ovaj proces može izazvati prejedanje.

ALTERNATIVA: Obratite pažnju na opšti kvalitet vaše ishrane. Fokusirajte se na zdravu hranu poput povrća, voća, integralnih žitarica, pasulja, orašastih plodova, morskih plodova i nemasne živine i minimizirajte visoko obrađenu hranu (ponekad se naziva i „ultra-procesirana“ hrana) kao što su čips, kolačići, rafinisane žitarice, gazirana pića, viršle, i pomfrit. Istraživanja sugerišu da je ovaj obrazac ishrane efikasan ne samo za dugoročno upravljanje težinom, već i za optimizaciju našeg zdravlja.

Takav pristup pruža puno slobode, omogućavajući bezbroj kombinacija namirnica i različitih proporcija masti, ugljenih hidrata i proteina. Rezultat je povećana verovatnoća da ćete pronaći način ishrane koji odgovara težini i koji vam odgovara, a da se ne osećate lišeno.

4. Jedite hranu koja „sagoreva masti“.

Redovno čujemo o hrani, u rasponu od avokada i jabukovog sirćeta do grejpfruta i zelenog čaja, koji navodno imaju posebne moći da otapaju kilograme. Naša želja za brzim i jednostavnim rešenjima nas vuče ka ovoj hrani koja sagoreva masnoće. Međutim, obično su istraživanja koja stoje iza tvrdnji za ovu „superhranu“ preliminarna i finansiraju ih subjekti sa finansijskim interesom. Iako neke od namirnica mogu imati male efekte na apetit ili metabolizam, malo je dokaza da se bilo šta od ovoga stvarno doprinosi gubitku težine.

ALTERNATIVA: Fokusirajte se na uključivanje opštih kategorija hrane u svoju ishranu, kao što su povrće, voće, pasulj, semenke, orašasti plodovi i riba, umesto specifičnih namirnica. Birajte hranu unutar ovih grupa na osnovu onoga što volite - a ne onoga što mislite da morate jesti.

Namirnice niske energetske gustine – što znači da sadrže manje kalorija po zalogaju – mogu biti posebno korisne. Primeri uključuju salate, čorbe supe, pasulj, običan jogurt i većinu voća i povrća. Takva hrana, koja je relativno bogata vodom,štedi na unosu kalorija, omogućavajući vam da se zasitite sa manje kalorija. Brojne studije pokazuju da je dijeta niske energetske gustine efikasna za kontrolu težine.

5. Uzimanje tableta za mršavljenje bez recepta

Suplementi za gubitak težine često sadrže mešavinu sastojaka kao što su kofein, ekstrakt zelenog čaja i keton maline. Često su ovi preparatiine samo slabo regulisani, već ni nemaju dokaze o bezbednosti i efikasnosti. Niti postoji garancija da suplementi sadrže ono što je navedeno na etiketi. Utvrđeno je da neki proizvodi sadrže zabranjene supstance kao što je efedra.

