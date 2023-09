PENZIONERKA OTERALA 45 GODINA MLAĐEG MUŽA NAKON ŠTO JOJ JE POTROŠIO SAV NOVAC: Mislila sam da me voli, a ja sam mu bila BANKOMAT

Iris Džouns (83) postala je poznata kada se udala za Mohameda Ibrahima (37) u junu 2020. Često je u medijima pričala o njihovoj romansi i sjajnom intimnom životu, Ipak, sreći je došao kraj i sada je svog bivšeg ljubavnika prozvala sebičnom muškom 'sponzorušom'.

Pre tri meseca Iris je potvrdila da je vezi došao kraj i da ga je izbacila iz kuće. Iako je bila oduševljena njegovim umećem u krevetu, u vezi im ipak nije bilo sve tako bajno pa se oglasila na Fejsbuku i objavila vest da su raskinuli.

foto: Profimedia

- Želim da vam ispričam istinu o vezi između Mohameda i mene od dana kada mi je on prvi put poslao poruku pa sve do sada. Naime, 25. juna 2019. dobila sam poruku od Mohameda i postali smo prijatelji na Fejsbuku. Izgledao je kao dobar tip, a u to vreme se razvodio i iz tog braka ima četvero dece. Požalio mi se zbog cele situacije i ja sam mu bila rame za plakanje - osoba s kojom može da razgovara - napisala je Iris.

Poslao joj je svoje fotografije, a ona mu je rekla: 'Uskoro ćeš pronaći nekog drugog, jednako zgodnog kao što si ti'. Nakon toga sam i ja njemu ispričala sve o sebi, tada sam imala 79 godina i dva odrasla sina.

foto: Profimedia

Njihovo dopisivanje se nastavilo i Iris je počela da shvata da je postao pun ljubavi, a 10. jula 2019. predložio joj je brak! Nikada nije vidio kako Iris izgleda i njena prva reakcija je bila 'Ti si lud!'. Ali ljubavno "bombardovanje" se nastavilo i u novembru 2019. Iris je odletela u Kairo da bi ga upoznala.

- Ponela sam sa sobom nekoliko hiljada funti i platila sve njegove dugove. Bilo nam je prelepo i ostala sam mesec dana. Pokušali sm dao se venčamo, ali nismo imali ispravna dokumenta - kazala je.

Tvrdi da joj je službenik u britanskij ambasadi u Kairu rekao: 'Nemoj da mu daješ novac'. Ali, nažalost nije poslušala savet - jer mu je navodno dala 15.000 funti (17.500 evra) kad je išla u posetu. Kad su trebali da se venčaju, krenuo je koronavirus pa je njihovo venčanje odgođeno zbog karantina. Na kraju su ipak uspeli da se venčaju. Njena porodica zbog svega je htela da je se odrekne.

foto: Printscreen/Facebook

- Imala sam 40.000 funti (47.000 evra) na svom bankovnom računu i svaki dan sam davala svoju karticu Mohamedu i svaki dan smo podizali 1.000 egipatskih funti. To je bilo za plaćanje životnih troškova, hrane, medenog meseca i generalno uživanja u luksuznom životu - priča Iris.

Nakon tri meseca provedena u Egiptu, Iris se vratila u Veliku Britaniju, a Mohamed joj je rekao da na računu ima oko devet hiljada funti. Mohamed nikada nije imao posao i nikada nije imao novac. Govorila sam ljudima da delimo troškove, ali zapravo sam ja sve plaćala.

foto: Printscreen/Facebook

Čak i kad se vratila u Britaniju, rekla je da je nastavio da joj traži novac. Iris tvrdi da je poslala još 14.000 funti (16.000 evra). I, u novebru 2021., Mohamed je uspeo da dobije bračnu vizu.

To je značilo da je mogao da otputuje u Ujedinjeno Kraljevstvo i tu ostane dve godine, ali je to podleglo reviziji za dva meseca. Iris tvrdi da je uplaćivala novac na njegov račun kako ne bi izgledalo kao da je došao da 'cedi državu'.

Iako je uspeo da se zaposli u lokalnom supermarketu, Iris je rekla da je nastavio da traži novac, a ona mu je dala još 26.000 funti (30.000 evra).

Na kraju mu je rekla da nema više novca. Ako sutra umre, da neće imati dovoljno da je sahraneOn je insistirao na tome da mu treba još 40.000 funti (47.000 evra).

foto: Printscreen

Iris je rekla da su tada otpočele njihove broje nesuglasice i svađe, a sve je kulminiralo nakon što je saznao da neće naslediti njen bungalov na moru.

Iris tvrdi da joj je Mohamed pretio da će je prevariti sa mnogobrojnim žena koje mu se 'nabacuju' ukoliko ne promeni testament. Nakon toga joj je palo na pamet da ju je možda zbog novca i oženio.

- Iz Mohamedovog ponašanja naučila sam da je pokazivao mnoge osobine narcizma. Detaljno sam istražila stanje jer sam hjela da spasim svoj brak, ali Mohamed nije htteo da sluša. On je uvek bio u pravu, ja sam uvek bila kriva. Nakon još jedne žestoke svađe 13. juna, rekla sam mu da ode. Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam ikada morala da donesem, jer je moja ljubav prema Mohamedu bila iskrena, ali nisam mogla da se pretvaram da će se stvari popraviti. Dopustila sam da mi glavom upravlja srce - zaključila je Iris, piše Daily Star.

(Kurir.rs/Blic žena)

