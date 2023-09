MAGIČNA RUKAVICA ZA VAŠE LJUBIMCE: Jednostavno ga očešljajte i ne dozvolite da mu se ućeba dlaka!

Kako da očešljate vašeg ljubimca i da se otarasite viška dlake bezbolno? Stalno ga jurite jer ne voli da ga češljate. Ili je vašem ljubimcu neprijatno ili je četka previse gruba. Isprobajte magičnu True Touch rukavicu koja će vas oduševiti svojom efikasnošću i prijatnošću! Napravljena od posebnog materijala koji nežno masira kožu vašeg ljubimca, ova rukavica uklanja opalu dlaku i istovremeno stimuliše cirkulaciju. Pogledajte OVDE detalje o njoj.

True Touch rukavica je savršena za sve tipove krzna - od kratkog do dugog, a takođe je pogodna za pse i mačke svih veličina. Zahvaljujući svom dizajnu sa fleksibilnim iglicama, rukavica se lako prilagođava konturama tela vašeg ljubimca, omogućavajući vam da dođete do teško dostupnih mesta do kojih ne možete običnom četkom.

foto: Promo

Uz True Touch rukavicu češljanje ljubimca postaje trenutak u kom ćete oboje uživati. Smanjite nered i opalu dlaku koja se širi po kući, a istovremeno pružite ljubimcu osećaj nežne masaže. Rukavica je jednostavna za korišćenje - samo je stavite na ruku i lagano prelazite po krznu vašeg ljubimca, a zatim sa nje u jednom potezu skinete svu nakupljenu dlaku.

Ne propustite priliku da svojoj voljenoj životinji pružite dodatnu negu koju zaslužuje. True Touch rukavica za češljanje ljubimaca je dostupna po povoljnoj ceni i OVDE i ako se poruči pozivom na 011/6 888 999. Ne samo da ćete uživati u trenucima povezanosti i bliskosti i time što vaš pas više ne beži od češljanja, već ćete takođe biti prezadovoljni sjajem ljubimčevog zdravog krzna.

Promo