NOV HOTEL NA PRIVATNOJ PLAŽI NEDALEKO OD AERODROMA: Dodajte tome i dobru uslugu po Hilton modelu i šta više treba

Vaša želja je izuzetno kvalitetan, luksuzan hotel, u što lepšem prirodnom okruženju, sa što impresivnijim pogledom iz sobe, gde ćete osim u čarima leta i sunca, uživati i u gastronomskim delicijama, u hladnim i lepo serviranim koktelima na plaži, u spa tretmanima i kvalitetnoj animaciji… Evo par predloga za takav odmor, i to na nekoliko različitih destinacija.

Nekada mala ribarska luka, prethodnih decenija je pretvorena u simbol turističke industrije. Monastir je grad u istočnom Tunisu na obali Sredozemnog mora. Smešten je oko 160 km južno od glavnog grada, na vrhu malog poluostrva između zaliva Hammamet i Al-Munastir. Turistički kompleks je veoma dobro razvijen i prostire se skoro 10 km duž obale ka zapadu, do mesta Skanes. Monastir je i mesto rođenja prvog predsednika Republike Tunis, Habiba Bourguibe, i ceo grad je u znaku bivšeg predsednika.

Hilton Skanes Monastir Beach Resort 5* se nalazi u mestu Skanes, na 10 kilometara od centra Monastira, oko 2 kilometara od aerodroma u Monastiru i oko 130 kilometara do aerodroma u Tunisu.

Hotel poseduje 346 soba u okviru 5 spratova u okviru jedne zgrade. Izgrađen je 2019. godine. Nalazi se u blizini aerodroma u Monastiru. Ima svoju privatnu plažu.

Hilton Skanes Monastir Beach Resort 5* raspolaže sa 346 smeštajnih jedinica. King guest room površine 34 m², besplatan WiFi, balkon, mini frižider, TV SAT, čajna kuhinja, sef, fen, pegla i daska za peglanje. Guest room with garden or pool view površine 34 m², besplatan WiFi, balkon sa pogledom na bazen ili dvorište, mini frižider, TV SAT, čajna kuhinja, sef, fen, pegla i daska za peglanje. Deluxe room sea view površine 34 m², besplatan WiFi, balkon sa pogledom na Mediteran, mini frižider, TV SAT, čajna kuhinja, sef, fen, pegla i daska za peglanje.

Usluga u hotelu je All Inclusive – doručak, ručak, večera u glavnom restoranu (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u svojoj ponudi ima Dive In Pool Bar, The Drift cafe. U okviru hotela postoji četiri restorana: La Luce (Američko-italijanski klasici), Seashore (Mediteranska kuhinja), The Kitchen (show cooking), The Vibe.

Wi-Fi internet je besplatan u okviru lobija i u okviru soba, teniski klub, teretana, parking, dečiji klub. Ljubiteljima aktivnog odmora, na raspolaganju su fitness centar, teniski teren, unutrašnji i spoljašnji bazen dok je za najmlađe tu je dečiji klub i dečiji bazen.

Titanic Deluxe Lara 5* je hotel već godinama čuven po kvalitetnoj usluzi. Nalazi se na sopstvenoj plaži, na samo 12 km od centra Antalije. Glavna zgrada, koja je u obliku velelepnog broda na devet spratova, samo je početak raskoša i zanimljivosti koje su u ovom hotelu ponuđene. Deluxe All Inclusive usluga, brojni a la carte restorani, sadržaji za decu… sve što možete i ne možete da zamislite.

Na egejskoj obali, tome srodna ponuda bio bi neverovatni Xanadu Island Hotel 5* koji se nalazi na privatnom poluostrvu. Hotel je okružen prelepo uređenim vrtovima i baštama, prepun je zelenila i cveća. Ima svoju 200m dugu peščanu plažu i dve platforme za sunčanje. Usluga u hotelu je High Class All İnclusive – all day dining concept. Hotel ima dva otvorena bazena i jedan zatvoreni bazen sa jacuzzi-jem, otvoreni i zatvoreni bazen za decu, fitness centar, teniski teren, terene za odbojku, košarku i streljaštvo, sto za bilijar i stoni tenis, aerobic, gimnastika, dnevne animacije i večernji program.

Ovogodišnja ponuda za Tunis obuhvata hotele u različitim mestima duž predivne obale, pa je na vama da odaberete baš onaj koji vam „leži". Tu su, osim Monastira, Sus, Hamamet, Port El Kantaui i Mahdia.

