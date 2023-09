UŠLA SAM U GRUPNU PORUKU SVOG MUŽA S PRIJATELJIMA I REŠILA DA SE RAZVEDEM: Ono što sam tamo pročitala srušilo mi je ceo život

Razvod nije laka odluka, i dok neki parovi odluče da se razdvoje zbog zajedničkih razloga, ponekad jedan partner može biti taj koji je inicirao razlaz. Najčešće, raskidi mogu da proizađu iz neverstva, gubitka poverenja i nedostatka komunikacije. Međutim, jedna žena priznaje da se razvela od supruga nakon što je saznala nadimak kojim ju je zvao kad bi slao poruke prijateljima, piše Mirror.

Žena tvrdi da je znala da mora da ostavi muža kada je na njegovom telefonu pronašla poruke s okrutnim nadimkom za nju. Pišući anonimno za Mamamia, ispričala je: "Od trenutka kada se naš sin rodio, ništa se nije promenilo za mog muža. Apsolutno mi je mrzeo da govori kakvi su mu planovi."

Kaže da je došlo do pomaka u njihovom braku nakon što im se rodio sin, što naziva "tvrdoglavom nevoljnošću da nam kaže kada će on učestvovati u našim životima". Ali jednog jutra, dok je bio pod tušem, čula je kako njegov telefon neprestano dobija obaveštenja.

Žena je rekla da je proverila da li je nešto hitno, ali je umesto toga pronašla grupnu poruku u kojoj su njegovi prijatelji organizovali ponavljanje prethodne noći. Njen muž je bio napolju do ponoći - verovatno je pio - i ujutru je otišao pravo pod tuš bez razgovora sa ženom ili bebom. Ali nije to bilo ono što ju je iznenadilo.

Priseća se da je pročitala poruku u kojoj je pisalo da on ne može da dođe na piće jer će "ona koja se mora poslušati reći ne". Zbunjena i iznervirana što je za svoju odsutnost okrivio nju, ona ga je suočila s tim i upitala ga šta mu to znači, na šta je on samo ponovio nadimak. “Nije bila stvar u tome da me 'posluša'... To se ne zove 'tražiti dozvolu' kao da je on tinejdžer, a ja njegova majka. To se zove poštovanje prema tvojoj porodici. Nakon pet godina braka, ovo sam mu postala." Uprkos tome što su bili u braku pet godina i zajedno deceniju, ona kaže da je znala da mora da napusti njihovu vezu - jer je on više nije cenio.

