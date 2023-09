"NEMA STRIPTIZ KLUBOVA NI FILMOVA ZA ODRASLE": Influenserka podelila 10 KONTROVERZNIH pravila kojih se njen dečko mora PRIDRŽAVATI

21-godišnja Đija Aldisert podelila je 10 pravila za koja veruje da pomažu održati njenu šestogodišnju romansu čvrstom.

Influenserka iz Los Anđelesa naišla je na žestoku reakciju na TikToku nakon što je otkrila pravila koja su ona i njen dečko dogovorili za svoju vezu, a mnogi su je opisali kao nesigurnu, zavisnu od kontrole i čudnu. 21-godišnja Đija Aldisert podelila je 10 pravila za koja veruje da pomažu održati njenu šestogodišnju romansu čvrstom u novom videu, koji je brzo prikupio više od 8,4 miliona pregleda, prenosi New York Post.

'Razgovarajmo o 10 kontroverznih stvari u mojoj vezi', započela je ova manekenka i studentkinja, pre nego što je dodala da ona i njen muškarac potpuno veruju jedno drugome i da su počeli izlaziti jako mladi. Prvo, Aldisert je otkrila da su se ona i njen dragi dogovorili da će uvek jedno s drugim deliti lokacije svojih mobilnih telefona.

Influenserka je insistirala da je to iz 'sigurnosnih' razloga, a ne kako bi mogla pratiti gde se nalazi zbog nedostatka poverenja u njegovu vernost. 'Niko od nas nema šta skrivati, pa bi bilo sumnjivo da jedno drugome ne želimo videti naše lokacije', objasnila je. Đija i njen dečko takođe su se složili da međusobno dele svoje lozinke jer veruju da je to takođe znak poverenja i transparentnosti.

Takođe, četiri pravila njihove veze vrte se oko stvari koje ona i njen dečko ne smeju raditi: nema gledanja pornografije, nema poseta striptiz klubovima, nema lajkovanja provokativnih fotografija na Instagramu i nema praćenja modela suprotnog pola na društvenim mrežama.

'Ne volim pornografiju', objasnila je Đija, 'Iskreno mislim da je to stvarno toksično za vaš um, daje vam nerealne standarde i stvara veliku zavisnost. Moj dečko i ja praktički živimo zajedno pa se čini da je to vrlo nepotrebno'. Manekenka takođe tvrdi da lajkovanje eksplicitnih fotografija na Instagramu ili praćenje seksi zvezda društvenih mreža pokazuje nedostatak poštovanja u vezi, zbog čega je oboma to strogo zabranjeno.

Iako bi neki mogli smatrati ova pravila restriktivnim, neka druga pravila odnosa su posebno postavljena kako bi se naglasile njihove slobode. Oboje smeju ići na putovanja sa svojim društvima te izlaziti u noćne klubove.

I Đija i njen dragi smeju imati prijatelje suprotnog pola, ali postoje postavljeni parametri. 'Jednostavno ne možemo biti najbolji prijatelji s pripadnikom suprotnog spola', objasnila je Đija, 'Jedno drugome smo najbolji prijatelji, stoga jedno drugom moramo biti prioritet'.

Njihovo poslednje pravilo veze odnosi se na izglede za brak, pri čemu se par slaže da se neće venčati dok oboje finansijski ne budu nezavisni. 'Još uvek sam na koledžu, moram biti finansijski slobodna pre nego što se venčamo', rekla je Đija, 'Ne samo da smo jako mladi, nego su i venčanja užasno skupa. Ja i moj dečko želimo imati najveće, najluđe venčanje koje ste ikada videli'.

Snimak je brzo izazvao reakcije, a mnogi gledaoci su kritikovali Điju i njenog dečka zbog njihovih pravila. 'Verujete jedno drugome, a pratite međusobnu lokaciju, telefone i zabranjujete jedno drugome s kime će se družiti', napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: 'Rastaće se pre nego što budu finansijski stabilni'. A, treći je zaključio: 'Ne bih izdržao u ovoj vezi ni mesec dana'.

