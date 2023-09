STIŽU NOVE ZVEZDE I ŠOU "RAME UZ RAME": Direktor spoljnih produkcija na Kurir televiziji IVAN KLEUT o novoj, jesenjoj sezoni

Na samom početku nove sezone direktor spoljnih produkcija Kurir televizije Ivan Kleut otkriva sve novine na kanalu koji tek što je ušao u četvrtu godinu postojanja. Sa iskustvom dugogodišnjeg novinara, voditelja i urednika TV emisija, Ivan odlično poznaje ukus publike dok kroji serijski program televizije. Uz novu seriju "Jača od sudbine", koja startuje 20. septembra, Ivan otkriva da će se timu televizijskih lica pridružiti i još jedna muzička zvezda, i nabraja nove emisije na Kurir televiziji.

Šta će nam doneti predstojeća jesen?

- Iz sezone u sezonu osluškujemo potrebe publike, njihove želje. Tako i ove jeseni nastavljamo da krojimo program po meri naših gledalaca. Uz informativni program u novom ruhu, ponudićemo još više vremena za zabavu. To znači da nema drastičnih izmena kojima bismo raskrstili sa navikama koje smo dugo i pažljivo stvarali.

Koje nove emisije su u pripremi?

- Naše redakcije konstantno rade na unapređenju postojećih emisija, ali uveliko spremamo i nove, koje će obogatiti našu programsku šemu. Najviše se radujemo takmičarskom šou-programu "Rame uz rame", u okviru kojeg će jedna od najvećih zvezda naše muzičke scene tražiti najboljeg plesača za svoj nastup, kojim obeležava 40 godina svog rada. Koliko god da je zahtevan i izazovan, ovom projektu ceo tim pristupio je oduševljeno, jer želimo svima, bez obzira na godine i pol, da pružimo priliku da prikažu svoj talenat u punom sjaju. Onaj ko pobedi zaigraće uz najveću muzičku zvezdu i osvojiće nagradu od 1.000.000 dinara.

Dolaze li još neka nova TV lica?

- Kurir televizija sarađuje sa najvećim zvezdama našeg regiona. Koja televizija može da se pohvali činjenicom da u svojim redovima u jednoj sezoni ima tako velike zvezde. Svakako, nastaviće da stvara nova TV lica, pružajući priliku mladim kolegama da se pokažu i iskažu pred kamerama. Naša vrata su otvorena za vredne i neustrašive, koji vole objektiv kamere, a koji im tu ljubav uzvraća.

Kad je reč o serijskom programu, da li će se i dalje emitovati serije u pet termina, kako su naši gledaoci do sada navikli?

- Kroz celokupan serijski program nastavićemo da negujemo raznovrsnost u ponudi, od porodičnih drama, preko ljubavnih zapleta i zakulisnih krimi-radnji, do srećnih i pozitivnih poruka. Gledaoci ponovo oduševljeno prate Gigu Moravca, a prihvatili su da prate i rešavaju u sitne sate slučajeve "Detektivke Ane".

Možete li da najavite neke nove serije?

- Kad 19. septembra u 15 časova odgledate poslednju epozodu serije o sestrama Anji i Jani, u njenom terminu, već sutradan, u sredu, 20. septembra, počinje nova serija "Jača do sudbine", za koju smo sigurni da će nadmašiti gledanost "Prstena sudbine". Serija "Jača od sudbine", uz koju će gledaoci prezimiti, prati sudbinu mlade Nine, studentkinje hotelijerstva koja sanja da otvori svoj hotel. Radeći u luksuznom hotelu kao sobarica, upoznaje i zaljubljuje se u Maksima. A ko je on, počećete da otkrivate već od 20. septembra.

Postoji li neki novi cilj kojem teži Kurir televizija otkako je ušla u četvrtu godinu postojanja i rada?

- Naš cilj je uvek isti - biti drugačiji, ali biti prvi! Bilo bi lepo da u četvrtoj godini dobijemo i nacionalnu frekvenciju, jer naš program je kvalitetan, raznovrstan i za svakog ima ponešto, a što je najvažnije, to kažu gledaoci, a ne mi.

