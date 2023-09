UHVATIO SAM VERENICU U PREVARI: Prinzala mi je šta je uradila, a onda rekla nešto što me je toliko ŠOKIRALO da sam ostao BEZ REČI

Ako nameravate da nekoga zaprosite, velika je verovatnoća da se u tom trenutku možete videti s tom osobom, i samo s tom osobom, do kraja života. Biti veren nije mala obaveza, a sledeći korak je brak - stvarno uzbudljivo vreme za oboje u vezi. Ali šta biste učinili da ste sa svojim partnerom bili šest godina i otkrili da je sve vreme "spavao s drugim osobama", koristeći se odbranom da to "nije varanje" jer vi niste još u braku? Jedan muškarac je bio besan kada je to otkrio, piše Mirror.

Na Redditu je napisao: "'Endži i ja smo u vezi već šest godina i živimo zajedno godinu dana. Zaprosila me je prošli mesec. Juče ju je moj prijatelj video u noćnom klubu kako se ljubi s drugim muškarcem. Poslao mi je sliku i ja sam je suočio s tim. Priznala mi je da još uvek spava s drugim muškarcima i rekla mi je da, iako se ona i ja volimo, nikada nismo imali 'zvanični razgovor o tome da budemo ozbiljni' i još se nismo venčali, tako da 'tehnički to nije varanje'. Doslovno smo vereni!"

foto: Shuttrestock, Ilustracija

Bio je zbunjen i jednostavno nije znao šta da misli, kaže ili učini. Iselio se iz njenog stana, ostavivši tamo sve stvari koje mu je dala. Uzeo je samo stvari koje je sam nabavio. Endži mu sada šalje poruke bez prestanka, pa ju je i blokirao jer je bio jako izbezumljen zbog situacije.

Ljudi su bili zbunjeni Endžinim priznanjem, a jedan je napisao: "To je doslovno varanje. Šest godina, vereni i 'nikad niste imali zvanični razgovor?' Niste u krivu, učinili ste pravu stvar što ste otišli." Drugi je dodao: "Oh, molim te, apsolutno znaš da ovde nisi u krivu", "Prave otvorene veze zahtevaju neverovatnu količinu komunikacije i promišljenosti, a ne da se pokušava da se pronađu rupe u pravilniku o vezi. Ona je preljubnica i pokušava da izbegne bilo kakve moralne posledice kroz najlažniju i najlošu tehniku", komentarisala je treća korisnica.

