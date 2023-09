PAR BESRAMNO UNIŠTIO VENČANJE PRIJATELJIMA: Ono što su uradili bilo je SKANDALOZNO, a reakcija SVATOVA je neviđena (FOTO)

Venčanje bi trebalo da bude jedan od najvažnijih i posebnih dana u vašem životu, i nije nerazumno ako želite da sva pažnja bude usmerena ka vama i vašem supružniku.

Kada je reč o stvarima koje treba i ne treba da se rade i dogode na dan venčanja, većina ljudi je svesna nekih osnova. Na primer, jedina osoba koja nosi belo na venčanju je mlada, gosti su obavezni da dođu na vreme i da poštuju neki red, a ovih dana se i telefoni uključuju na nečujni režim.

Međutim, jedan par je imao sasvim drugu vrstu problema na njihovom venčanju i sada nisu sigurni da li su reagovali na pravi način.

foto: Profimedia

- Moja žena i ja smo se venčali pre dve nedelje. Na našem prijemu buket je uhvatila njena rođaka "Rejče". Očigledno, njen dečko "Ros" nosio je prsten unaokolo čekajući pravi trenutak da je zaprosi, pa se odlučio na taj potez odmah nakon što je ona uhvatila buket - ispričao je početak svog problema 32-godišnji muškarac na Redditu, kako prenosi Mirror.

Mladoženja dalje otkriva da je prosac utrčao među žene odmah nakon što je njena rođaka uhvatila buket i kleknuo na jedno koleno i zaprosio je. Sve zvanice i gosti sa venčanja okrenule su svoju pažnju sa mladenaca i okupile se oko upravo verenog para.

foto: Profimedia

- Očigledno je ovo prebacilo svu pažnju na "Rosa" i "Rejčel". Svi su ih okružili da im čestitaju, a onda je "Rejčel" zamolila di-džeja da im pusti "njihovu pesmu" za ples, što je izbacilo iz koloseka sledećih nekoliko stvari koje smo mi kao mladenci planirali - nastavlja svoju priču mladoženja: - Već nisam bio srećan zbog ovoga jer smo bukirali fotografa na određeni broj sati i brinuo sam da nećemo postići sve "iz rasporeda". Ali ono što me je zaista uznemirilo je to što sam mogao da vidim da su osećanja moje žene očigledno bila veoma povređena time što su nam "Ros i Rejčel" ukrali naš trenutak.

foto: Profimedia

Kako dalje objašnjava ovaj muškarac, bilo mu je užasno da gleda kako je njegova žena tužna, jer ona inače nije nije tip osobe koja želi mnogo pažnje niti joj je prijatno da troši mnogo novca na sebe, tako da je njihovo venčanje bio jedan poseban dan kada je to mogla da uradi bez osećaja krivice. Ljut što je njegova mlada uznemirena, otišao je i zamolio "Rosa i Rejčel" da odu, o čemu se u to vreme njegova žena složila sa njim.

- Rekao sam "Rosu" da ne cenim to što nas je "zamenio" i da mislim da je najbolje da on i "Rejčel" odu ranije kako bi mogli da uživaju u ostatku noći. "Ros" je međutim počeo da se svađa samnom, govoreći mi da "glumim ludilo" i izazvao je scenu čime je privukao veliku pažnju ostalih svatova koji su čuli šta se dešava i počeli da iznose i svoja mišljenjima - ispričao je mladoženja, kako prenosi Mirror.

foto: Profimedia

Novo vereni par je na kraju otišao sa venčanja, ali je noć već bila "pokvarena" onima koji su ostali jer su ljudi nastavili da raspravljaju o celoj drami.

- Svi su bili na našoj strani, ali moja žena i ja i dalje nismo bili srećni što ljudi nastavljaju da pričaju više o "Rosu i Rejčel". Naš razlog zašto smo želeli da odu i jeste bio taj što nismo želeli da se svi čitave noći podsećaju na "štos" koji su nam upravo priredili, umesto da jednostavno proslavimo naš brak sa prijateljima i porodicom - objašnjava ovaj čovek.

foto: Profimedia

Međutim, nakon venčanja, njegova supruga je promenila mišljenje i rekla da nije u redu što su ih izbacili i da je trebalo da se pretvaraju da su srećni zbog njih kako ne bi pokvarili noć. Nakon incidenta, "Rejčelina" majka se požalila mladinoj majci da su oba para trebala da razgovaraju kasnije nasamo umesto što su dozvolili da se pogrešna procena pretvori u svađu koja je sada pokvarila njihov veliki dan.

Očigledno zbunjen čitavom situacijom, novopečeni mladoženja je pitao forumaše da li je ipak pogrešio i šta dalje, a post koji je objavio izazavoa je veliki broj reakcija ljudi sa veoma različitim mišljenjima.

foto: Shutterstock

- Iako shvatam trenutak, nije bilo prikladno. To bi moglo i da im se oprosti da nisu dalje gurali. Odlazak kod di-džeja da pusti "njihovu pesmu" bilo je potpuno van svakog reda. A ja bih bio ljut i na di-džeja, jer on ne bi trebalo da prima zahteve ljudi koji nisu mlada i mladoženja. Trebalo je da shvate da ni vreme, ni mesto za to nije bilo vaše venčanje - napisala je jedna osoba.

Druga se, međutim, nije složila.

- Ne razumem zašto ljudi misle da je sreća "konačna". Na primer, verile su se dve osobe do kojih vam je dovoljno stalo da ih pozovete na venčanje - to ne umanjuje ukupnu količinu sreće u sobi, već je povećava. Zašto se oboje niste pridružili "Rosu i Rajčel" u plesu? Podelite radost, znate? Ne mislim da ste vi ili vaša žena kreteni, ali ste izabrali patnju umesto radosti na sopstvenom venčanju - poentirala je jedna žena.

foto: Profimedia

Treća osoba je pokušala da pokaže da život ide dalje.

- Hajde da razgovaramo o drugim važnim stvarima. Gde je bio medeni mesec? Kakvu tortu ste imali? - pitala je jedan forumaš na šta je mladoženja radosno odgovorio: - Još nismo krenuli na medeni mesec, ali idemo u Grčku! Imali smo višeslojnu tortu sa više ukusa, tako da je bila čokolada, čokoladni lešnik i crveni preliv. Preliv je bio najbolji.

(Kurir.rs/Telegraf)

