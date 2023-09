VIŠE OD POLOVINE SVETA BIĆE GOJAZNO DO 2035. GODINE: Okrenimo se prirodi i napravimo dobre i zdrave izbore!

Gojaznost se često smatra problemom razvijenog sveta, pri čemu se kaže da bogate zemlje “jedu dok se ne razbole” i to mahom obilje ultraprerađene hrane. S druge strane do skora je važilo pravilo da one siromašnije zemlje pate od nedovoljno hrane. Ali to više nije istina. Prema martovskom izveštaju Svetskog atlasa gojaznosti (WOA), više od polovine globalne populacije — 51 odsto ili preko 4 milijarde ljudi — biće gojazni do 2035. godine, a stanje će zahvatiti sve regione i kontinente sveta. Ukupni troškovi lečenja bolesti povezanih sa gojaznošću biće procenjeni na 4 triliona dolara godišnje, što je otprilike koliko je pandemija COVID-19 koštala svet u troškovima zdravstvene zaštite u 2020.

Naročito zabrinjava podatak da će grupa koja će najviše biti pogođena ovom rastućom epidemijom biti deca uzrasta 5-19 godina. Mnogo je razloga za trenutni trend, a pre svega tu je globalna popularnost i dostupnost jeftine, visoko obrađene hrane. Takođe su krivi takozvani obesogeni, ili hemijski zagađivači poput bisfenola A (BPA) koji deluju kao endokrini disruptori i nalaze se u plastici, ambalaži za hranu, nameštaju za domaćinstvo, bojama, kozmetici i još mnogo toga.

„Svaka nacija pogođenaje gojaznošću, a neke zemlje sa nižim prihodima pokazuju najveći porast u poslednjoj deceniji“, pišu autori WOA. „Nijedna zemlja nije prijavila pad trenda gojaznosti u celoj svojoj populaciji. Iako prevencija i lečenje gojaznosti zahteva finansijska ulaganja, troškovi neuspeha u sprečavanju i lečenju gojaznosti biće daleko veći.

Zbog svega toga, kako ne bismo postali deo ove morbidne statistike, okrenimo se prirodi i napravimo neke dobre i zdrave izbore za nas i našu decu.

Šta ja kao pojedinac mogu da promenim?

ograničite unos hrane bogate mastima i šećerima;

povećajte unos voća i povrća, kao i mahunarki, integralnih žitarica i orašastih plodova; i

bavite se fizičkom aktivnošću (60 minuta dnevno za decu i 150 minuta nedeljno za odrasle).



