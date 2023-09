MUŽ JE PREDLOŽIO TROJKU I PRISTALA SAM, ONDA MI SE SVE OBILO O GLAVU: Suprug je povileneo, a PAKAO je nastao zbog OVOGA (FOTO)

Mnogi muškarci sanjaju o intimnim odnosima utroje, a ne možemo reći ni da ženama ta misao ponekad ne padne na pamet. Ovo je priča iz koje može da se izvuče velika pouka, a sve se desilo nakon što je jedna supruga pristala na trojku sa mužem.

- Ja imam 37 godina, on ima 42 godine i u braku smo pet godina. Volimo da putujemo, a kad odemo, imamo intimne odnose bilo gde i svuda. Moj muž voli pompezne vile u kojima možemo da šetamo goli i da živimo na najprirodniji način, ispričala je Britanka.

U jednom periodu su se malo dosađivali pa su počeli da razgovaraju o tome da probaju trojku.

- Mislio je da bi bilo zabavno da me vidi me s drugim tipom. Bila sam spremna na bilo šta, pa sam se složila. Naime, pitala sam prijatelja od brata, koji je slavio rođendan, uvek mi se sviđao. Ima 39 godina i slobodan je, ispričala je anonimna Britanka.

- Naše poruke su u početku bile prijateljske, a onda su postale flert. Na kraju sam skupila hrabrosti i pitala ga da li sam mu se ikada sviđala. Zatim sam ga pitala da li je ikada imao trojku, rekao je da je to učinio jednom, tokom studija, ali da je voljan da ponovo to iskustvo - prisjetila se.

- Kad sam suprugu rekla za to, naljutio se na mene i prozvao me 'jeftinom dro*om'. Pred njim sam telefonski morala da se izvinim prijatelju i da blokiram njegov kontakt. Suprug me naterao da se osećam užasno, ali i dalje priča o tome da bismo mogli da imamo intimne odnose utroje, kao da se ništa nije dogodilo. Ipak, više se ne usuđujem da predložim nekog - dodala je.

