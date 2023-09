ŽENE TERAO DA IZ SVE SNAGE TRLJAJU ZUBE DOK IM NE PROKRVARE DESNI Ne prestaju optužbe na račun Rasela Brenda: "On je ZLI PREDATOR"

Holivudski glumac i komičar Rasel Brend optužen je od strane nekoliko žena za nasilno i predatorsko ponašanje, uključujući silovanje, seksualni napad i emocionalno zlostavljanje, a optužbe se odnose na period između 2006. i 2013. godine. Slavni Britanac negira sve ove navode i tvrdi da su svi njegovi odnosi bili sporazumni. No, na talasu optužbi javilo se na desetine različitih žena sa svojim svedočenjima o vezi sa Raselom i nijedno nije laskavo niti ga predstavlja u dobrom svetlu.

"Kao što sam opširno pisao o tome u svojim knjigama, u prošlosti sam bio vrlo, vrlo promiskuitetan. Tokom tog perioda promiskuiteta, odnosi koje sam imao apsolutno uvek bili su sporazumni. Tada sam uvek bio transparentan oko toga, gotovo previše transparentan, a transparentan sam i sada. Pitam se čiji interes stoji iza svega", poručio je glumac u svom videu.

I zaista, Brend nikada nije krio koliko je uživao u usputnim seksualnim odnosima - jednom je priznao da je spavao sa više od hiljadu žena i da je za njega seks bio zavisnost, baš kao i alkohol i droga.

Jedna od žena koja ga je optužila za silovanje bez kondoma, koja se predstavlja kao Nadija kako bi zaštitila svoj identitet, istakla je da je rešila da progovori jer je besna zbog činjenice da Rasel neguje imidž uticajne, pametne osobe, a da pritom u sebi krije "demona".

Nadija je otkrila da je silovana 2012, kada je posetila glumca u njegovom domu u Los Anđelesu, te da mu je posle toga poslala emotivno pismo.

"Znaš li do čega si me doveo? Šta je moje telo prošlo? Moje emocije i moje telo su okrenuti naglavačke... Uplašio si me 1. jula. Mislila sam da ću u svakoj situaciji biti dovoljno jaka da se borim protiv nekoga. Ali kada je to neko koga poznaješ, ne očekuješ da ćeš biti stavljen u tu poziciju. Potpuno si me slomio. Nisam videla momka koji voli zabavu ispred sebe. Videla sam čoveka koji nije mogao da se kontroliše i za koga je reč NE više izazov nego zapovest", napisala mu je ona u pismu.

Nadija je tada imala 30 godina, a Brenda je upoznala na jednoj zabavi u junu 2012, nakon čega ju je pozvao kod sebe kući. Par je imao sporazumni seks, ali ju je on zamolio da ga poseti 1. jula rano ujutru, kada je došlo do spomenutog silovanja.

"Vrata su bila otključana, pa sam odmah ušla. Iz spavaće sobe je izašao go, a ja sam bila zatečena. Gurnuo me je uz zid i poljubio. Rekao mi je da "prijatelj" čeka u njegovoj spavaćoj sobi da mu se pridružimo. Rekla sam mu da me nije briga, da se to neće desiti i da to nećemo uraditi", priča ova žena, te tvrdi da ju je Rasel nakon toga silovao bez kondoma dok ga je ona molila da "siđe sa nje".

Navodno joj je Brend posle te noći poslao i SMS poruke u kojoj izražava kajanje. "Žao mi je. To je bilo ludo i sebično. Nadam se da ćeš mi oprostiti, znam da si divna osoba", pisalo je u njegovoj poruci.

Britanski mediji osvrnuli su se i na navode Džordan Martin, žene sa kojom je komičar bio šest meseci u vezi tokom 2007. godine, a koja je u svojoj knjizi objavila da ju je emocionalnog zlostavljao. Kao primer navela je kako ju je terao da pere zube toliko snažno sve dok je desni ne bi zabolele i prokrvarile, a sve kako bi imala "anonimni ukus".

Ona je napisala i da Rasel "svesno pomera granice i kontroliše druge ljude da bi ispunio lične perverzije zarad dominacije".

Mediji su preneli i izjavu asutralijske pop zvezde Dani Minog iz 2006. godine, kada ga je označila kao "zlog predatora" u razgovoru za "Mirror".

"On je potpuno lud i podli je predator. Sigurna sam da nije izlečio svoju zavisnost od seksa. Uvek ode jedan korak predaleko. Nikada dovoljno da ga neko ošamari, ali ipak predaleko. Očigledno je veoma inteligentan, ali nosi više šminke od mene. Obično volim momke sa olovkom za oči, može da bude veoma seksi, ali ne na Raselu. Rečeno mi je da je u prošlosti dobio otkaz sa MTV jer je nosio kostim Osame bin Ladena na poslu dan posle 11. septembra. Nisam mogla da verujem da sam pristala da me intervjuiše neko ko bi tako nešto uradio, to me je veoma uznemirilo. I onda je tokom celog intervjua davao šokantne primedbe koje ne želim ni da ponavljam. Samo izgovaranje tih reči nateralo bi me da pocrvenim", rekla je Dani tada.

Povodom čitave afere oglasile su se i poznate komičarke koje tvrde da su godinama upozoravale jedna druge na razvratno ponašanje Rasela Brenda, rekavši da je njegov predatorski stav bila "najgore čuvana tajna u svetu komičara".

Medije obilazi čak i stari intervju sa pevačicom Kejti Peri, inače bivšom Raselovom suprugom, u kome ona otkriva da zna mračnu istinu o njemu koju nikome neće reći dok ne dođe vreme za to.

U javnost je izašla još jedna žena koja je otkrila da je glumca upoznala na sastanku anonimnih alkoholičara, nakon čega ju je on angažovao kako bi zajedno sarađivali na jednom projektu. Nakon toga dogodio se seksualni napad. "Zgrabio me je i bacio na krevet i pokušao da me na silu skine. Vrištala sam da ga volim i da je on moj prijatelj i pitala ga zašto to radi", ispričala je.

(Kurir.rs/ Blic žena)