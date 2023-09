"AJDE BEŽI, MAMA, TRČI, JOŠ NIJE KASNO, TI SI SVOJE DALA" Ceo Balkan plače zbog priče JEDNE ĆERKE, od njenih reču SUZE same idu

Devojka po imenu Ilma rasplakala je mnoge ćerke i majke na Balkanu i to samo dvema fotografijama i nekoliko lepih i iz srca napisanih reči.

Upisana na društvenoj mreži kao Samo Ilma, odlučila je da javno podeli sliku svoje majke na dan venčanja, a ispod nje joj napiše kratko pismo, ali i koliko je ponosna jer je baš ona njena majka. Reči koje je upotrebila dirnule su gotovo svaku ćerku na Balkanu, a to je i ono što zaista povezuje većinu majki.

Video koji je objavila je za samo jedan dan dostigao više 800.000 pregleda, a takođe je i mnogo komentara u kojima devojke pišu da su se rasplakale, kao i da saosećaju sa njom.

Ispod dveju objavljenih fotografija koje prati zvuk pesme Đorđa Blaševića "Provincijalka", stoje sledeće reči:

- Moja majka se udala sa 18 godina.

Mene je rodila sa 20.

Moje sestre sa 22 i 29.

foto: Printscreen TikTok

Ponekad imam osećaj da joj je čitav život stao u tih par brojki.

Ne znam da li moja majka ima nekih drugih važnih datuma u životu, da li se ponekad priseća nekog četrnaestog oktobra 1997. ili nekog tamo maja '88. ili se to do sada sve već utopilo u jednu apstraktnu sliku punu boja i oblika.

Uglavnom,

mama nikada nije postala biolog.

Nikada nije naučila da vozi.

U rubrici pod "zanimanje majke" u dnevniku u mojoj školi pisalo joj je - domaćica.

Sa sedamanest godina bacila je novčić u Fontanu Di Trevi, ali se nikada više nije vratila u Rim.

Par godina posle toga - nije više nikada nigde otputovala.

Jednom se ludo zaljubila u neke skupe cipele, ali je te marke koje je dobila za rođendan rasporedila na nas.

Ono čime me iznova zapanjuje je kako nikada nije ljuta.

Nikada nije besna.

I uvek je tako puna razumevanja da mi često dođe da je prodrmam za ramena i kažem: "Još nije kasno, beži, trči, idi, pusti nas sve, ajde mama, ti si svoje dala, idi sad!"

A onda razmišljam kako ne bih ni dva dana preživela bez nje.

"Ilma, možda je u životu mnogo toga moglo drugačije. Možda i nije.

Nisam znala šošta.

Nisam uspela mnogo.

Ali znaš, teši me to što ako sve drugo ostavimo po strani, najbolje na svetu sam umela da budem majka.

I da vas naučim ljubavi.

To me čini najsrećnijom na svetu - pisalo je u celom tom tekstu, a devojke su se takođe kasnije usnimile kako su se rasplakale, a u opis stavile: "Zašto plačeš, to je samo TikTok".

- Naše Balkanske majke su tako lepe i jake - pisalo je u komentarima ispod videa.

Dok su ostali dodali da ih je ovo ostavilo bez teksta, ali i da ne mogu da se suzdrže od suza jer su se toliko pronašli u toj priči. Ovaj tekst je dokaz koliko su i ostale majke sa ovog podneblja dosta slične njoj. Požrtvovane, vredne, sposobne i nesebične kada se radi o porodici, ali najviše o deci.

(Kurir.rs/ Blic)