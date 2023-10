RANIJE JEDVA IZDRŽAVAO MINUT PRE VRHUNCA, A SAD MOŽE I DO SAT VREMENA: Evo uz koji TRIK je uspeo da produži intimne odnose!

Stres je često krivac što muškarci postižu vrhunac mnogo brže nego što su se nadali, ali sada je jedan mladić otkrio kako je od pet minuta seksa prešao na seksualno iskustvo koje je trajalo i do sat vremena.

Problem prerane ejakulacije

foto: Profimedia

Ovaj 30-godišnji muškarac je za Daili Star rekao da je jedna od najfrustrirajućih stvari to što će prerano doživeti orgazam. Rekao je:

- Odjednom sam počela da se suočavam sa problemima sa prevremenom ejakulacijom. Nisam mogla da razumem zašto, prosečne sam visine, vitka i pokušavam da ostanem aktivna. Ali iz vedra neba, baš tako, moj seksualni život je uzeo veliki udarac. Trenutak sam pomislio da to spustim na stres ili da je to samo deo starenja.Mislio sam da će to uskoro proći, ali onda ćemo se vratiti kako je bilo.Naravno, moj partner je pokušao da me uteši, ali konstantno neuspeh nam je pomogao da se još više udaljimo.

Seks igračke

Počeo je da istražuje na internetu i naišao na psihologa sa kojim je probao različite lekove da reši problem. Ali onda je počeo da čita o seks igračkama i kako mu one mogu pomoći da duže izdrži u krevetu. Priznao je:

- Prvo sam pomislio: 'Zar ovo nije kao varanje partnera', ali što sam ih više proučavao, više sam mislio da su savršene ili ono što nam treba. Dobio sam jedan i bio je divlji. Prvi put kad sam ga koristio, izdržao sam oko minut - kao i obično, ali narednih dana sam uspevao da se susdržim. Pred kraj nedelje sam već imao četiri minuta. Mala pobeda, ali prihvatam! Delovalo je previše dobro da bi bilo istinito, ali verujte mi, nije bilo.

foto: Profimedia

Muškarac je zatim kombinovao muškog masturbatora sa četiri serije Kegelovih vežbi svakog dana, kao i metodom start-stop i tehnikom stiskanja. Start-stop metoda uključuje zadovoljstvo muškarca do tačke ejakulacije pre nego što prestane, a zatim nastavi. Mesec i po kasnije, primetio je velika poboljšanja u svojim seksualnim performansama.

- Prvi put posle nekog vremena ponovo se osećam pod kontrolom. Koristim ga s vremena na vreme pre nego što budem sa svojom devojkom i sve je mnogo bolje - rekao je muškarac, prenosi Dejli star.

(Kurir.rs/Net.hr)

