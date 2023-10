PROMENILA REŽIM ISHRANE, PA PRIMETILA ZAPANJUJUĆI REZULTAT: Od NATEČENOG lica došla je do OVOGA! Promena je neverovatna (FOTO)

Svojim selfijima na TikToku-u, Laura Denison prikupila je nekoliko stotina hiljada pregleda za samo četiri dana. U pitanju je fotografija koja prikazuje njeno lice pre i posle promene ishrane.

- Tokom mog odrastanja ishrana mi je bila jako obrađena - rekla je za "Newsweek.com" i dodala: - Nemojte me pogrešno shvatiti, dopalo mi se, ali kako starite, primećujete kako se osećate, a jedenje na taj način jednostavno ne čini da se osećam najbolje.

Na snimcima koje je podelila na svom profilu, postoji nekoliko primera njenih obroka. Svi uključuju dosta povrća, jaja i ribe, o čemu je Laura govorila i na svom Instagram profilu.

Ona je podelila i iskustva i u borbi sa prejedanjem.

- Uvek je to bila hrana koja je bila dostupna i puna masti, šećera i soli. To bi mi dalo kratkoročno zadovoljstvo, ali me je dugoročno pogoršalo. Ultraobrađena hrana obično je jeftinija, tako da mi je bila veoma dostupna.

Šta su prerađena i ultraobrađena hrana?

Prerada menja hranu iz njenog prirodnog stanja dodavanjem soli, ulja, šećera ili drugih supstanci, navodi "Harvard Health Publishing". Takvi su konzervirano voće i riba.Ultraobrađena hrana uključuje smrznute obroke, brzu hranu i većinu grickalica, poput čipsa i kolačića. Razlika između ove hrane i prethodno navedene je u tome što ima više masti, skroba, dodatog šećera i hidrogenizovanih masti. Takođe može da sadrži aditive kao što su veštačke boje i arome ili stabilizatori.

Neobrađena ili minimalno obrađena hrana je cela hrana u kojoj su vitamini i hranljivi sastojci još uvek netaknuti, kao što su šargarepa, jabuke i orasi.

- Kada sam jela ultraprerađenu hranu, lice bi mi bilo otečeno - istakla je Laura.

Pre nekoliko godina, ona je počela da se fokusira na svoje zdravlje i naučila je mnogo toga o ishrani. Shvatila je da ne čini sebi nikakvu uslugu prejedanjem i odlučila je da to zauvek promeni. Rekla je da je primetila razliku na svom licu skoro odmah nakon što je izbacila prerađenu hranu.

- Primetila sam kako bi mi koža bila drugačija kada bih jela ultraprerađenu hranu - bila bih otečena. Osećala bih se mamurno, a bez ikakvog alkohola. Zaista je neverovatno kako naša ishrana može uticati na način na koji se osećamo - rekla je Laura.

Ona je primetila da se upala smirivala u roku od nekoliko dana, nakon što jede zdravo.

- Imam veoma jednostavan pristup ishrani. Trudim se da jedem hranu što je moguće bliže mom prirodnom stanju i trudim se da imam šarene, izbalansirane obroke. Svaki dan je drugačiji i hranim se prema tome kako se osećam - rekla je.

Izgubila je više od 12 kilograma, bez brojanja kalorija. Poboljšalo joj se, varenje, imala je bolji san, a koža joj se postala vlažnija i elastičnija.

Laura je trener pilatesa i ishrane, kuva kada večera kod kuće i bira zdraviju hranu kada je napolju.

- Ja sam samo čovek i nisam savršena, ali pokušavam da 90 odsto jedem celovitu hranu - ističe Laura.

