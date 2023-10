PREMINUO SLAVNI REŽISER: Terens Dejvis umro u 77. godini života

Britanski režiser Terens Dejvis preminuo je danas u 77. godini života, piše "Daily Mail".

Vest o njegovoj smrti potvrđena je i na njegovom zvaničnom Instagram profilu.

Tu piše da je Dejvis preminuo mirno kod kuće nakon kratke bolesti.

foto: Profimedia

Reditelj i scenarista, koji je rođen u Liverpulu 1945. godine, započeo je svoju karijeru i ubrzo postao poznat kao jedan od najvećih britanskih filmskih stvaralaca.

Poznat je po ostvarenjima "The House of Mirth", "Distant Voices", "Still Lives", "The Long Day Closes" i brojnim drugim.

