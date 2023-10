KEJT MIDLTON ZAVRŠILA U INVALIDSKIM KOLICIMA: Prizorom ZAPREPASTILA ceo svet, a evo šta joj se DOGODILO (FOTO)

Foto: Chris Jackson-Getty/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kejt Midlton učestvovala je na 'Rugby League Inclusive Dayu' koji su organizovali Rugby Football League, Hull FC i Univerzitet Hull. Princeza se pridružila treninzima s članovima engleske reprezentacije u ragbiju u invalidskim kolicima.

Ragbi u invalidskim kolicima je sport koji svima daje priliku da igraju bez obzira na pol ili invaliditet, a Kejt Midlton je nedavno i ugostila ekipu u palati Hampton Court i tom prilikom je govorila o ljubavi svoje dece prema ragbiju.

"Moja deca jedostavno obožavaju taj sport i baš uživam dok ih gledam kako ga igraju", kazala je tada.

Tom Kojd, engleski trener ragbija u invalidskim kolicima, pohvalio je Kejt Midlton rekavši koliko joj dobro ide ova vrsta sporta.

"Mislim da je imala tajnu obuku pre nego što je došla ovamo jer je prirodna. Stvarno me oduševila. To je neverovatan sport, stvarno pokriva sve aspekte, inkluzivan je, to je jedini sport na svetu u kojem igrači s invaliditetom i igrači bez invaliditeta mogu da igraju zajedno na podjednakom nivou", istakao je.

U članku za Vanity Fair 2014., mlađa sestra kraljevske porodice, Pipa Midlton, govorila je o ljubavi njihove porodice prema sportu: "Ragbi je bio velika stvar za našu porodicu, a središte su bile međunarodne utakmice koje su se često igrale subotama poslepodne i bilo je to pravi sportski događaj", objasnila je.

