POTEZ PRINCA VILIJAMA PREMA KEJT O KOJEM SADA SVI PRIČAJU: Evo zašto ih posle ovoga fanovi JOŠ VIŠE VOLE! "Jako su SLATKI" (VIDEO)

Princ Vilijam i princeza Kejt Midlton gostovali su u podkastu Majka Tindela u kojem su otkrili neke detalje iz svog privatnog života, a jednim su posebno sve oduševili.

41-godišnji Vilijam i Kejt zajedno su se pojavili u epizodi podkasta Majka Tindala "The Good, The Bad and The Rugby", a tokom razgovora, prestolonaslednik je svojoj supruzi brzo namignuo dok su se šalili jedno s drugim.

Taj slatki trenutak dogodio se kad je Kejt insistirala na tome da nije toliko takmičarski nastrojena kao što svi pretpostavljaju.

"Pogledajte našeg princa od Velsa kako namiguje svojoj ljupkoj supruzi kada ona kaže da se ne voli toliko takmičiti", "Svi znamo da ste oboje vrlo, vrlo takmičarski raspoloženi Vilijame", "Ona ima prekrasan smisao za humor", "Bila je to sjajna epizoda, tako smešna", "Jako su slatki", komentarisali su njihovi obožavatelji na društvenim mrežama.

Tokom emisije čija je epizoda bila snimana u dvorcu Vindzor pokrenuta je tema kompetencije, pri čemu su Kejt i Vilijam upitani postoji li konkurencija između njih, a jedan od voditelja je otkrio da ih je Majk uporedio s Monikom iz serije "Prijatelji", koja je poznata po svojoj nezasitoj želji da uvek bude najbolja u svemu.

"Stvarno nisam toliko takmičarski nastrojena, ne znam odakle je to došlo", izjavila je Kejt, a zatim se našalila da ona i Vilijam nikad nisu uspeli završiti partiju tenisa, smešeći se dok je objašnjavala da to postaje mentalni izazov između njih dvoje.

Vilijam je uz to pričao koliko je sport važan za decu, posebno kada je reč o učenju o pobeđivanju i gubitku.

"Učiti gubiti, to je ono na šta se danas moramo više skoncentrisati. Mislim da ljudi ne znaju dobro gubiti. Kad govorimo posebno o našoj deci, želim biti siguran da to razumeju. Mislim da je jako važno od malih nogu razumeti kako gubiti, i zašto gubimo, te naučiti nešto iz tog procesa. Ali znati i dobro pobeđivati, a ne hvaliti se. Ima toliko životnih lekcija koje nam pomažu kroz život, u izgradnji prijateljstva, u izgradnji odnosa, na radnom mestu, koje ste stekli u tim ranim godinama igranja timskog sporta", zaključio je Vilijam.

Podkast s princem i princezom od Velsa objavljen je uoči njihovog putovanja u Francusku na Svetsko prvenstvo u ragbiju. Kejt je pre nekoliko dana bila na utakmici grupne faze između Engleske i Argentine na Stade de Marseilleu kao pokroviteljka Rugby Football Uniona, gde je svojim pojavljivanjem zaradila ovacije i podršku čak 60 hiljada navijača.

