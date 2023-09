KAMILA DAVALA INSTRUKCIJE KEJT KAKO DA OSVOJI PRINCA: Isplivali svi DETALJI dogovora koji su imale kraljica i princeza od Velsa

Članovi britanske kraljevske porodice moraju poštovati brojna pravila, pa čak i ono što smeju nositi na određenim događajima, a šta ne smeju. Veruje se da će 'pridošlice', novi članovi koje britanski dvor smatra prikladnima, dobiti ne samo obuku od dvorskih službenika nego i savete od samih članova porodice o poželjnom ponašanju.

Mnogi smatraju da je kraljica Elizabeta II davala privatne lekcije i smernice princezi Kejt Midlton (42). Ako je za verovati istorčaru kraljevske porodice, piscu Robertu Lejsiju, Kamila Parker Bouls (76) je takođe imala nekoliko saveta za Kejt i to tokom prvih dana njene romanse s princom Vilijamom (41). Tada su oboje bili na fakultetu, a njen savet je bio vrlo konkretan, iako nimalo lagan za slediti.

'Moraš uskladiti svaki aspekt svog života s Vilijamom', tvrdi pisac. U biografiji kraljevske porodice 'Battle of Brothers', Robert Lejsi je napisao: 'Kamila je poverila Kejt tajnu kako zadržati princa okupiranog prinčevskim obavezama'. Ipak, za Kejt je bilo gotovo nemoguće slediti taj savet. Čim su diplomirali, na njega su se obrušile brojne kraljevske dužnosti.

Prema njegovim rečima, Kejt je mogla samo sedeti kod kuće i gledati to, ali imala je 'rezervni plan' u slučaju da Vilijam odustane, piše Kurir.

'Dok je njen srednjoročni do dugoročni cilj bio prilično jednostavan, odvesti Vilijama do oltara, u tom je trenutku morala osmisliti nezavisnu karijeru. To je bila stvar i privatne i javne taktike gospođe Midlton jer je naravno postojala i ta mogućnost da bude ostavljena!', napisao je Robert. Kejt je nakon diplome radila u firmi svojih roditelja, koji su se bavili opremom i rekvizitima za zabavu. Nakon toga je za britanski modni lanac Jigsaw kupovala modne dodatke.

Ovu teoriju javnost nije podržala, pogotovo ne da je Kejt radila samo tako da bi muža osigurala. Mnogi se pitaju je li istina da je Kamila to savetovala Kejt. Moglo bi se reći da je, s obzirom na to da Kejt potpuno posvećeno stoji uz svog supruga prateći sve njegove aktivnosti i obaveze. Kamila je danas punopravna kraljica sa svim privilegijama koje idu uz to pa po rečima nekih medija odlično zna o čemu govori kada je u pitanju 'lov' na princa.

