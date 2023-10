MAMA POKAZALA ČIME HRANI SVOJU BEBU, A NA INTERNETU JOJ PRETE SOCIJALNOM SLUŽBOM: Beba ima 6 meseci i svi je napadaju zbog toga!

Majka po imenu Kejti objavila je nedavno snimak na Tiktoku i tako otkrila čime hrani svoju šestomesečnu bebu. Pokrenula je brojne reakcije, a neki kažu da bi trebalo da reaguje i socijalna služba.

Ova majka je svoju bebu hranila biftekom.

- Ljudi obožavaju da daju savetima onima koji to ni ne traže - poručila je ona i sama otkrila da su joj neki pretili socijalnom službom, pored toga to su mnogi kritikovali.

I kao u svakoj priči bilo je i drugačijih reakcija:

- Ljudima smeta što detetu daješ odrezak ili biftek, ali oni bez problema svojim mališanima daju grickalice, viršle i ostalu nezdravu hranu.

Kada je reč o ishrani beba, stručnjaci kažu sledeće: budite uporni i ne odustajte od pokušaja da naviknete bebu da doji, jer je to za nju od neprocenljive važnosti. Bebe koje se doje ređe oboljejaju od ozbiljnih i čestih prehlada, bronhitisa.

Beba treba da sisa najmanje četiri do šest meseci. Uobičajen je podoj do devet meseci uz prihranjivanje, a poželjno je i do 12 meseci. Nakon toga sledi davanje i nemlečne hrane. Posle prvog meseca beba dojia šest puta dnevno, u petom pet puta, u šestom tri, a od sedmog meseca dva puta dnevno. U poslednja dva- tri meseca do prve godine dovoljan je jedan jutarnji podoj.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

