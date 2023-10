REKAO 33 GODINE MLAĐOJ ŽENI DA MOŽE DA SPAVA OKOLO JER ON NE MOŽE DA JE ZADOVOLJI: Postavio joj je jedan uslov, a ona ga ostavila!

Neobična priča vezuje se za jedan poznati par. On ima 71 godinu i kaže da je svojoj supruzi koja je od njega mlađa 33 godine, rekao da ona može da spava sa drugim muškarcima, ali se stvari nisu odvijale po planu.

Gordon Tornton koji je donedavno bio sa zvezdom “Real Housewives of Potomac” Miom Tornton, rekao je da je supruzi dao zeleno svetlo da spava sa drugima jer on ne može da zadovolji njene potrebe. Prema njegovim rečima, poručio joj je da nađe negde drugde ono što joj je potrebno.

- Ono što sve otežava jeste to što ona švrlja okolo, laže i stalno menja priču o tome šta se dešava i zašto me ostavlja - rekao je "fleksibilan" muž Gordon Tornton koji je nedavno operisao rak prostate.

Par se razišao prošlog meseca posle 11 godina braka, imaju sina Džeremaju (7) i ćerku Džulijanu (5). Oboje imaju i dete iz prethodnih brakova.

Gordon Tornton insistira da je imao razumevanje za potrebe svoje (bivše) supruge, ali da ju je zamolio da mu ne daje razlog da sumnja u njenu iskrenost i da "decu drži dalje od toga".

- Rekao sam joj da može da se viđa sa drugim, ali da to ne objavljuje javno. Da bude oprezna i da ne upliće decu. Pa, ona se i dalje šunja okolo i misli da ja to ne znam - poručio je. Otkrio je da je saznao da se ona čula telefonom sa drugim muškarcem, u dva sata ujutru, dok on nije bio kod kuće. Kao i da je ona nakon njihovog razvoda počela vezu sa trećim muškarcem koji ima novca.

- Apsolutno verujem da me je napustila jer nemam pristup imovini i sredstva su mi u ovom trenutku ograničena - rekao je.

Mia mu je navodno ispričala da sa novim partnerom kupuje kući i pokreće novi posao. On je ubeđen da ga je ostavila samo zato što je taj drugi muškarac bogatiji od njega. Istakao je da nikada više ne bi bio u vezi sa njom i da će ostati u kontaktu samo zbog dece, piše Page Six.

