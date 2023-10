OBNAŽILA SE ZA 56. ROĐENDAN! Izgleda kao da ima 30 manje: Dva puta bankrotirala, ponižavali je zbog bolesti, a ona BLISTA!

Slavna pevačica proslavila je sedmog oktobra 56. rođendan pa je tom prilikom objavila na Instagramu prilično intrigantnu fotografiju pored koje je napisala: "U svom rođendanskom odelu". Toni Brekston je na toj slici više otkrila nego sakrila, a fanovi joj poručuju da je naprosto obožavaju jer je istinska legenda.

Toni Brekston koja je 1996. otpevala planetarni hit "Un-break my heart", koji je bio veoma popularan i u Srbiji, obeležila je svojim glasom devedesete, i brzo postala jedan od najpoznatijih svetskih pop izvođača. Posle velikih uspeha napravila je pauzu, ali se nije trajno povlačila sa scene.

Na sceni je beležia upehe, ali je u privatnom životu vodila teške bitke. Pevačica se godinama bori sa autoimunom bolešću, lupusom. Ovo oboljenje dijagnostikovano joj je 2008. Usledile su komplikacije koje su zahtevale operaciju jer je čak 80 odsto srčane arterije bilo začepljeno.

- Stalno sam govorila sebi: "Dobro sam. Biću dobro", ali moj lekar je bio uporan i otišla sam da se testiram. Uradili su specijalizovani test i pregledali su mi srce i uvideli određene abnormalnosti. Otkrila sam da mi treba koronarni stent jer je moja leva glavna koronarna arterija bila blokirana 80 procenata. Lekari su mi rekli da sam mogla da doživim snažan srčani udar i da ne bih preživela u tom slučaju. Bio je to traumatičan trenutak za mene. Sećam se tog dana jer su me grudi užasno bolele, baš jako. Mislila sam da sam jednostavno tužna jer je moja sestra nažalost preminula i pomislila sam: "Boli me srce zbog nje", ali ispostavilo se da imala ozbiljnih zdravstvenih problema - rekla je za People.

Toni Brekston je imala uspešnu operaciju srca, godinama se zalaže da se podigne svest o lupusu.

- Kada mi je dijagnostikovana bolest, nisam znala ništa o tome. Nisam znala gde da idem, gde da tražim pomoć, kome da se obratim. Lekari vam govore o tome, ali to samo zvuči kao priča učitelja Čarlija Brauna. Sušate i pitate se o čemu li to govore. Tako da sam se morala da učim o tome i bio je to prilično zastrašujući trenutak za mene. Naterali su me da se čak i stidim bolesti jer su mi pričali: nemoj nikome da kažeš da si se razbolela, nećeš moći da radiš, niko te neće zaposliti.

Hrabro je nastavila dalje i ohrabruje druge koji se bore sa istom bolešću.

Lupus nije bila jedina njena borba. Toni se 2013. borila sa teškim razvodom od Kerija Luisa, sa kojim je u braku bila 12 godina i za to vreme dobila sinove Dizela i Denima. Oduzeta su joj tada i autorska prava nad 27 pesama, a pre toga je čak dva puta bankrotirala.

Nakon svega uzdigla se kao feniks, a prate je komentari da u 56. godini izgleda kao da je 30- godišnjakinja.

