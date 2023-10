NESVAKIDAŠNJA LJUBAVNA PRIČA SRPKINJE KOJA JE OTIŠLA U DUBAI: Ljubav svog života je upoznala na NAJNEOBIČNIJEM MESTU i živi bajku

Jedna neverovatna priča o braku i Srpkinje i momka iz Dubaija obilazi svet poslednjih dana i vraća veru u pravu ljuabv.

Tanja Lola Kadura sletela je na aerodrom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ne sluteći da će, umesto da pretrči napornu spartansku trku od 21 kilometar, baš tamo upoznati ljubav svog života.

Lola je po obrazovanju fizioterapeutkinja i personalna trenerica, a proputovala je svet radeći kao fitnes menadžerka na kruzerima i specijalistkinja za dečji fitnes. Njen život bio je sport, te kada je čula da je najavljen DFC bila je oduševljena.

- Uglavnom sam trenirala za to, ali bog je imao druge planove. Tri dana pre trke sam se povredila. Kontaktirala sam organizatore i zatražila da budem volonter - priseća se Tanja i objašnjava da je pretrčala deo trke, a zatom otišla na finiš da bi podelila medalje učesnicima.

Jedan od finalista bio je Mohamed Kadura, njen budući suprug.

- Čim me je video, rekao je: „Zdravo, Lola“ - priseća se ona.

U to vreme zajednica Spartanaca bila je zaista mala jer je to bila prva godina, tako da me je prepoznao na nekim objavama na društvenim mrežama.

- To je bila trenutna veza koja je prerasla u ljubav - rekla je ona.

Par je nastavio svoju vezu, a godinu dana su putovali po svetu i takmičili se u različitim trkama, da bi se godinu dana kasnije vratili u Dubaji da se ponivo takmiče na DFC-u. Istrčali su 21 kilometar, a Tanja nije ni slutila kako će to uticati na njen život.

- Nakon što sam istrčala taj polumaraton, bila sam potpuno iscrpljena. Trebalo mi je skoro pet sati da ispravim glavu. Čula sam da ljudi govore kako trčanje promeni život. Pitala sam Mohameda da li misli da će se i moj život promeniti, a on je odgovorio da hoće ako se udam za njega. Tako me je zaprosio - priseća se Lola.

Oni su u braku nastavili istim tempom, a nisu stali ni kada su saznali da je Lola u drugom stanju. Rodila je zdravog dečaka Nou, a svet je nekoliko meseci kasnije zatvoren zbog pandemije koronavirusa.

- Volim majčinstvo, ali počeo je da mi nedostaje moj aktivan način života. Kada je Noa imao šest meseci doktor mi je dozvolio da nastavim sa fitnesom, pa sam počela da radim. Radili smo dosta treninga od kuće jer nismo mogli da izlazimo - rekla je tad.

Na DFC 2020. učestvovala je u trci sa svojim detetom. Ove godine Lola je ponovo vežbala sa sinom. Od početka DFC-a Lola je vozila bicikl, trčala i vežbala od kuće. Za nju je najveći deo majčinstva njena snaga.

- Pre nego što se Noa rodio mislila sam da sam jaka žena. Ali tek nakon njegovog rođenja shvatila sam šta je prava snaga. Žene su takve šampionke da izdrže nesanicu i stres i brigu u maloj bebi. Ponosna sam na sebe šta sam sve postigla otkako se rodio - zaključila je.

(Kurir.rs/Zadovoljna)