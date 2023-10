RISTOVSKI NIJE JEDINI KOJI LJUBI ZNATNO MLAĐU: Neverovatan detalj ga spaja s Mimom Karadžićem, a on se oženio studentkinjom

Domaće medije je preplavila vest da je Lazar Ristovski, koji se pre nešto više od godinu dana razveo od svoje dugogodišnje supruge Danice, u vezi sa 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić.

foto: Instagram/lazar.ristovski

Njih dvoje navodno su krili svoju romansu oko godinu dana, a o detaljima tog odnosa još uvek se ne zna mnogo, mada je glumac potvrdio vezu s mladom koleginicom.

Međutim, Lazar Ristovski i Anica Lazić nisu jedini glumački par čiji su odnos obeležili datumi rođenja.

Među našim poznatim glumcima koji su ljubili znatno mlađe žene bio je i slavni Nikola Simić, a lista se sa godinama nastavila, pa su se na tom spisku našli i Mima Karadžić, Svetozar Cvetković, Voja Brajović, Branimir Popović, Nebojša Kundačina.

Nikola Simić

foto: Dragana Udovičić

Čuveni glumac Nikola Simić napustio nas je 2014. godine, a njegov život obeležile su brojne uloge, burni trenuci u životu i naravno velike ljubavi. Jedna od ljubavi o kojoj se malo zna je i njegova veza sa znatno mlađom glumicom.

Poslednjih godina Nikolinog života pričalo se da je u vezi sa 48 godina mlađom glumicom.

foto: Dragana Udovicic

Iako se u medeijima često pisali o Simićevoj ćerki Ani i unukama Isidori i Sari, njegov bratanac Nenad Simić, rekao je svojevremeno za Kurir da njegov stric nije mogao da ima dece, stoga takvi navodi nisu istiniti.

- Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikola je u mladosti puklo slepo crevno, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva - rekao je Nenad.

Mima Karadžić

foto: Nemanja Nikolić

Poznato je da glumac Mima Karadžić voli zgodne i mlade devojke, a njegovo srce ukrala je jedna koleginica, sa kojom je u vezi oko godinu dana.

Nataša Stanišić mlađa je od Mime 35 godina, a sa slavnim glumcem upoznala se na snimanju serije "Zakopane tajne". Oni o svojoj vezi nisu javno govorili, ali su privukli veliku pažnju kada su se zajedno pojavili na Sarajevskom filmskom festivalu ove godine.

Svetozar Cvetković

foto: Dragana Udovičić

Proslavljeni glumac Svetozar Cvetković ne govori često o svom privatnom životu, ali se zna da je slavni glumac 16 godina bio u braku sa dvadeset godina mlađom koleginicom Jelenom Đokić.

Ovaj glumački par razišao se početkom prošle godine. Koji je pravi razlog kraha njihovog braka, nije poznato, a glumac je tada na pitanje da da komentar na kraj ljubavi s glumicom, kratko za Kurir rekao:

- Ne dajem izjave o svom privatnom životu - dok je Jelenin broj telefona ostao nedostupan

Voja Brajović

foto: Damir Dervišagić

Glumac Voja Brajović u braku je sa 23 godine mlađom koleginicom Milicom Mihailović, a da svoju suprugu obožava ne krije od javnosti. On je istakao da je Milica jedna od retkih ljudi koji su puni životne snage i radosti:

- Ne znam kako da vam obrazložim šta me je privuklo Milici. Kad bih to raščlanio i objasnio, onda mi ne bi bilo tako nedokučivo. Milica je neverovatan energetski izvor. Retke su takve osobe, sa tom količinom životne snage i radosti. Ona je veliki borac i uvek nalazi način da smiri situaciju i odagna moje loše raspoloženje. Najviše me brine što je mene zavolela. Smatrao bih je idealnom da nije ovoga sa mnom.

Branimir Popović

foto: Damir Dervišagić

Poznati crnogorski glumac Branimir Popović (56) oduvek je bio miljenik žena, a svoju izabranicu, koja je 21 godinu mlađa od njega, Sanju Jovićević Popović, upoznao je predavanju koje je on održao u Cetinju.

foto: Facebook Printscreen

Glumački par se zbližio na snimanju serije "Budva na pjenu od mora", da bi 2013. godine svoju vezu krunisali brakom na Jahorini.

Nebojša Kundačina

foto: Printscreen/Instagram

Za ovog glumca ljubav je počela kada mu je nakon jedne predstave prišla brucoškinja Marija. Ona je tada pisala seminarski rad, a za pomoć se obratila poznatom glumcu.

Njih dvoje su se tada povezali, a venčali su se 2019. godine. U braku uživaju uprkos tome što je između njih razlika 32 godine.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:45 NOVA VLADA U OKTOBRU! Stiže pojačanje: Lazar Ristovski menja Maju Gojković? KAKO ĆE SE GLUMAC SNAĆI U ULOZI MINISTRA?