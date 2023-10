UHVATILA DEČKA U PREVARI SLUČAJNO UZ APLIKACIJU: Nije joj bilo na kraj pameti da je vara sa ovom osobom! PRIZOR JE ZALEDIO

Huliana Lima iz Brazila podelila je video-klip na svom profilu na "Tik-tok" društvenoj platfomi (koji trenutno broji više od devet miliona pregleda) u kom je otkrila da je saznala kako je njen dečko vara sa njenom najboljom drugaricom, koristeći aplikaciju "Google Street View".

Naime, Hualina je iz radoznalosti uključila aplikaciju i počela da pretražuje svoj kraj, kad je ugledala motor svog dečka, a na motoru njega sa drugom ženom. U jednom momentu ih je izgubila iz vida, te je krenula da pretražuje sporedne ulice.

Tada je prepoznala sporednu ulicu kojom se spustio.

- Išao je ulicom u koju me je vodio. Uvek smo posećivali taj mali trg. Tad još uvek nisam bila sigurna da je to on - objasnila je Lima.

Međutim, kad je muškarac sišao sa motora i skinuo kacigu - sve je bilo jasno. To je bio on, a zajedno sa njim njena najbolja prijateljica.

- Skrhana sam - navela je devojka iz Brazila.

Komentari su bili razni, a većina korisnika se našalila kako "Gugl spašava živote i bolji je od FBI službe", prenosi "Dailymail".

(Kurir.rs / Telegraf)