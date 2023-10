PREKO OVIH REČI NISAM MOGLA DA PREĐEM, PA MAKAR SE NIKAD NE UDALA: Snaja se gadno posvađala sa SVEKROM, a sve je zbog ove opaske

Mnogi smatraju da kada stupate u brak sa nekom osobom, stupate u brak i sa svim ostalim članovima njene porodice.

Jedna mlada žena tako se požalila na društvenim mrežama kako se posvađala oko sitnice sa budućim svekrom i svekrvom.

- Moj verenik ima 33 godine i već tri godine smo u vezi. Oduvek sam poštovala njegove roditelje koji imaju sedamdeset godina. Njegov otac se uvek sarkastično šalio na moj račun. Najčešće je sve imalo prizvuk provokacije, ali ja bih uvek ćutala i smešeći se gutala u sebi sve što bih imala da mu odgovorim.

Međutim, nedavno sam zamolila buduću svekrvu da preuzme paket umesto mene, budući da žive nedaleko od nas. Naznačila sam njihovu adresu, a smatram da nije prevelika odgovornost preuzeti pošiljku. Svekar je oko toga napravio čitavu dramu - započinje svoju priču ova mlada žena, a o tome je pisao i San.

Naime, svekar je svoju buduću snaju nazvao lenjom i neambicioznom, piše Srećna republika.

- Taj čovek ima čudan smisao za humor, kad god bi se navodno našalio, to bi zvučalo kao da me ponižava, samo na suptilan način. Ipak, sada je preterao. Rekao mi je da sam lenja i da sam neradnik. Stvar je u tome da sam nedavno završila studije i još uvek tražim posao u struci. Dodao je još nešto iz čega se moglo shvatiti da samo koristim njegovog sina zarad finansija.

To me je dotuklo. Krenuli smo u raspravu, posle koje on i njegova žena ne razgovaraju sa mnom. Moj verenik je s druge strane fantastičan, prosto kao da mu to dvoje ljudi nisu roditelji. Međutim, kao jedinac on će uvek braniti mamu i tatu, čak i sada kada su na pragu osme decenije i naravno kada nisu uvek u pravu. Ne znam šta da radim, ali preko nekih reči nisam mogla svekru da pređem, pa makar se nikad ne udala. Moj verenik je rastrzan između mene na jednoj i roditelja na drugoj strani - objasnila je ona.

Komentari su ubrzo usledili.

- Nikada nije dobro ostavljati nerešene porodične odnose ili ostati u svađi, nađite način da postignete dogovor koje obe strane prihvataju.

- Ukoliko ste u svađi sa nekim od članova porodice svoga supruga, to će samo postepeno napraviti jaz između vas dvoje.

- Ne terajte verenika da bira, velike su šanse da će izabrati roditelje umesto vas, ponekad zarad mira i dobrobiti ostalih članova porodice moramo progutati ponos, ali recite bar vereniku šta zaista osećate.

