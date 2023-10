SUPRUG IMA BIZARAN ZAHTEV ZA MOJ POROĐAJ! Rekla sam mu da to ne želim, ali on je uporan: Razmišljam da ga ne pustim u SALU!

Žena je ostala užasnuta kada je njen muž pokušao da je ubedi da mu dozvoli da snimi rođenje njihove bebe - ali ona je bila protiv toga iz mnogo različitih razloga.

Kada se porađate, verovatno želite da neko blizak bude uz vas kao moralna podrška. Oni će biti ruka za držanje, ili bolje rečeno, stiskanje, i voleli biste da vam ponude utešne reči dok prolazite kroz porođaj. Ali ova žena ne želi svog muža na rođenju deteta jer je tražio da snimi dolazak njihove bebe, a ona je apsolutno protiv toga. Ona je takođe zabrinuta da će on ometati ceo događaj.

Žena je na Redditu objasnila da očekuje bebu za nekoliko nedelja, a njen muž želi da snimi proces porođaja.

- Verovatno ću biti u ekstremnom bolu i ranjiva, i ne želim da se osećam 'gledano' više nego što ću to definitivno biti, želim da moj muž bude u potpunosti prisutan sa mnom i za sve odluke koje ćemo možda morati da donesemo, i ne želim da me uhvati kamera, i ne želim da mi smeta ili poremeti porođaj jer drugi u prostoriji mogu biti zabrinuti kako će njihovi postupci izgledati na kameri. Loše mi je zbog toga i već sam mu rekla da to ne želim - ističe žena, ali kaže da je problem što mu je snimak zaista važan i on se prilično naljutio na nju, jer ona ne ne poštuje da mu je važno da ima uspomenu od rođenja.

Ona ozbiljno razmišlja da ga ne pusti u porođajnu sobu ako ne prihvati njenu odluku da je ne snima.

- Da li grešim? - traži mišljenje drugih. Mnogi su komentarisali, kako bi ubedili buduću majku da je snimanje na porođaju 'ozbiljno kršenje privatnosti' i da muž treba da prihvati da 'ne' znači 'ne'.

