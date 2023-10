JULIJA JE SLUČAJNO NALETELA NA JEDNU FOTKU NA INSTAGRAMU: Njen brak se tada U SEKUNDI raspao (FOTO)

Bilo je to uobičajeno jutro za Ruskinju Juliju Agranovič iz Sankt Peterburga, bivšu manekenku u kasnim dvadesetima, koja je potom postala dečja stomatološkinja.

“Kao i svaka druga osoba u 21. veku, započela sam dan pregledajući svoj Instagram i onda sam ugledala tu fotografiju“, ispričala je Julija.

Ona se šokirala videvši na Instagram profilu druge žene pogled kroz prozor svoje spavaće sobe.

Naime, žena pod imenom Vlada Abramovič, ljubavnica njenog supruga, objavila je tu fotografiju uz komentar “svetla grada“. Stvari su postale gore kada je Julija pregledala Vladin profil i tu ugledala i zajedničke fotografije s njenim suprugom, piše Mirror.

“Ispostavilo se da ta žena i ja imamo veliki broj zajedničkih ljudi na Instagramu, a kada sam pogledala njen profil, videla sam mnoge zanimljive fotografije, uključujući i one svog supruga“, rekla je Julija.

Ona je odmah s tom činjenicom suočila supruga.

Sve je porekao.

A onda je poslala poruku Vladi.

“Predivan pogled iz spavaće sobe mog supruga“, napisala joj je u komentaru ispod fotografije.

Julijin suprug Nazar Grinko prvo je rekao da je pozvao prijatelje kući na piće dok nje nije bilo, a nakon toga su otišli u bioskop. Za Vladu je rekao da je devojka njegovog prijatelja, prenosi Večernji.hr.

“Kada su došli gosti, mogli su da odu u kuhinju da popiju čaj, a ne u spavaću sobu“, rekla mu je Julija.

Vlada je pak nakon komentara besne supruge zatvorila svoj Instagram, ali posle je na drugoj društvenoj mreži priznala da je spavala s Julijinim mužem.

Na pitanja kako je mogla da bude s tuđim mužem, Vlada je rekla da ona nikoga ne vara i ne vidi u čemu je problem.

“Zar je on povrće bez slobodne volje? Nemojte me zasmejavati“, rekla je Vlada i dodala da su to kritike iz 18. veka.

“Ako ja želim seks, imaću ga“, dodala je.

Na kraju je sve priznao i muškarac iz ovog ljubavnog trougla. Rekao je da je imao nekoliko ljubavnica dok su on i supruga bili razdvojeni, ali da joj nikad nije bio mentalno neveran i da je svakoj devojci rekao da je oženjen.

“Odlična mi je ova fraza o mentalnoj vernosti“, rekla je Julija, kojoj su se nakon ovog otkrića javile i druge njegove ljubavnice.

“Druge devojke bile su mnogo prijatnije, jedna mi je plakala na telefon, rekla mi je da nije pojma imala da je oženjen“, otkrila je Julija.

Svoju ispovest Julija je ispričala i u jednom TV šou programu, nakon čega joj je stigla podrška mnogih žena.

Dodala je i da će se razvesti od supruga jer se takvi ljudi nikada ne menjaju.

“Ako pronađe ženu koja je spremna da bude s njim, neka budu srećni. Meni je drago da sam sve saznala pre nego što sam zatrudnela jer smo planirali da imamo dete“, ispričala je Julija pre par godina.

(Kurir.rs/ Zadovoljna)

