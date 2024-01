UDALA SAM SE ZA SVOG BEBISITERA: Imala sam 4, a on 19 godina kad me je čuvao! Šokirala ljude na mrežama: Bio si najbolja dadilja

Upoznali su se kad je ona imala samo 4 godine, a on 19 i danas su u braku. Mnogima to zvuči sablasno, ali Samanta Gizl brani se time da je svog današnjeg partnera upoznala kad je počeo da je čuva kao četvorogodišnju devojčicu, ali se njihov ljubavni odnos razvio tek kad je napunila 18 godina, prenosi The Sun.

Samanta je na TikToku objavila nekoliko fotografija u video prilogu, koristeći Adelinu pesmu „When We Were Young“, kako bi ukazala na razliku u godinama među njima.

Na snimku se prvo vidi kako ju njen današnji partner Džonatan, tada 19-godišnjak, drži u naručju. Sledeća fotografija prikazuje par na dan venčanja, nedavno, u vreme kad je on već imao 44, a ona 29 godina.

- Bio si najbolja dadilja ikad - napisala je uz objavu.

- Drago mi je da imamo takav pogled u prošlost i da smo mogli zajedno da otvorimo ovo novo poglavlje u našem životu. Činiš me srećnom, zasmejavaš me i zbog toga te bezuslovno volim sve više i više. I nadam se najboljem za nas i našu buduću porodicu – napisala je zaljubljeno Samanta.

Međutim, priča o tome kako su se upoznali i onda venčali nije najbolje legla svim pratiocima, pa su ubrzo počeli da dobijaju i vrlo negativne komentare.

- „Kad smo MI bili mladi“?! TI si bila mlada, ON je već bio odrastao! – napisao je jedan komentator.

- To je bolesnooooo – napisao je drugi.

Uzvraćajući na takve poruke, Samanta je rekla da je pripadnica Generacije Z i da bi oni koji ih prate trebali ozbiljnije da provere njihovu razliku u godinama. Dodala je kako se ništa među njima nije dogodilo dok oboje nisu postali odrasli.

- Ne mogu da verujem da moram snimiti ovaj video da bih to objasnila. Tužno mi je što je Generaciji Z ispran mozak, tako da misle da su razlike u godinama loše. Nisu! Zajedno smo, srećni i sigurni, a ništa se među nama nije dogodilo dok je on bio moj bebisiter. Čekao je dok nisam napunila 18 godina! Prestanite imputirati da stvari zbog kojih moja porodica i moj muž izgledaju loše. Ostaćemo zajedno i to je to – odgovorila je Samanta.

Klipovi koje je objavila postali su viralni s više od 4 miliona pregleda i 100.000 lajkova. No čini se da ljude nije toliko uznemirila razlika od 15 godina među njima, nego pre svega to da je on bio njen bebisiter.

- Moj učitelj je 10 godina stariji od supruge, ali oni su se upoznali kad su bili u svojim 20-ima, ne kad je jedan imao 4 godine - piše jedan komentator, dok je drugi dodao:

- Nije samo stvar u stavovima Generacije Z, nitko ne misli da su razlike u godinama loše, ako ste se upoznali kasnije u životu. Sa 4 i 19 godina, to nije normalno.

Još jedna žena piše: Razlika u godinama kod mojih roditelja je 10 godina, ali su se upoznali u kasnim 30-ima i 40-ima, što nije ista stvar.

Još jedan komentator piše: Devojko, bio je tvoja dadilja. Bila si beba... šta ti tu nije jasno?!

