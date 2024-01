"MOJA MAJKA JE IMALA AFERU SA MOJIM MUŽEM I TO NIJE SVE" Užasno me je povredila, a sad pokušava mene i dete da IZBACI IZ KUĆE

Devojka po imenu Lejsi Džejn saznala je vest koja ju je potpuno slomila, a sada je nakon 14 godina rešila da to podeli sa svojim pratiocima na društvenoj mreži TikTok.

Lejsi je ispričala kakvu užasnu reakciju je imala njena majka kada je saznala da ju je njen muž varao i to ni manje ni više sa njenom majkom. Da stvar bude još gore Lejsi je bila trudna sa njihovim prvim detetom. Za aferu je saznala kada se porodila, a nakon što joj je dijagnostifikovano nekoliko bolesti. Iako je prošlo 14 godina to je i dalje užasno boli i to jer je njena majka užasno reagovala na ovo.

- Kada sam saznala da znam, ona je prebledela. Rekla sam joj da spakuje kofere i ode iz moje kuće. Pravila se blesava. U svom stanju panike zgrabila je moj telefon, pozvala je moju baku (njenu mamu), stavila je na spiker i rekla: 'Znaš kako sam ti rekla da me Laciin muž držao me za ruku, pa sad joj kaže da smo imali aferu. Reci joj da to nije istina' - započela je devojka svoju ispovest na društvenoj mreži.

Lejsi je objasnila i da se njena majka nikada nije izvinila što joj je to uradila:

- Moja mama to do danas neće priznati. Nikada to nije priznala, nikada se nije izvinila. U njenom umu, to se nikada nije dogodilo. A najbolja stvar koja je izašla iz svega toga jeste da je moj muž u to vreme bio iskren prema meni i rekao mi da se to dogodilo.

Čak i godinama nakon ovoga, nakon što smo se razveli i nisam razgovarala sa majkom, pitala bih ga isto i njegova priča se nikada nije promenila. U ovom trenutku nije imao šta da izgubi, već je izgubio mene. Ali, moja majka je pokušala i da mi oduzme kuću. Kao sada samohrana majka, sa zdravstvenim problemima, bez posla, bez karijere, ničega. To je sasvim druga priča.

(Kurir.rs/A.G.)

