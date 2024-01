OVO JE RAZLOG ZAŠTO SE BOŽIĆ BAŠ TAKO ZOVE! Sveštenik razrešava veliku dilemu: Evo zašto najradosniji praznik nosi baš to IME!

DA LI STE TO ZNALI?

Da li ste se nekad zapitali zašto se Božić, najradosniji hrišćanski praznik, zove baš tako? Jasno je da ima veze sa Bogom, da je neka izvedenica u pitanju, ali kojim verskim putovima smo od Boga došli do Božića i šta, zapravo, ime današnjeg dana znači?

foto: Nemanja Nikolić

Srpski sveštenik Vladimir Levićanin dao je objašnjenje nastanka i značenja pojma koji među najznačajnima u hrišćanskom svetu. U reči Božić ima i gramatike, ali i mnogo važnije verske simbolike.

Deminutiv od reči Bog je Božić. Ta glasovna promena, palatalizacija, otkriva nam još jedan aspekt tog praznika.

- To je teorija koju je razvio blaženopočivši vladika Danilo Krstić. On je bio jedan veliki čovek i duhovnik i govorio je da na srpskom jeziku reč Božić zapravo znači da nam se rađa Bogić, da se Bog rađa kao dete, i to je prelepo tumačenje srpskog jezika. Hristos kao beba je bio kao i svaka druga beba, beba sa potrebom da bude negovana, da bude hranjena, beba sa potrebom da bude voljena i beba sa potrebom da bude zaštićena. Hristos nam se predaje kao Dete i mi Ga možemo zavoleti samo kao Dete i predati mu se samo kao Detetu - objasnio je sveštenik Vladimir Levićanin.

foto: EPA/Oleg Petrasyuk

I pozdrav "Hristos se rodi" ima duboko značenje

Fraza "Hristos se rodi!", koju izgovaramo na Božić, objava je radosne vesti da je Spasitelj sveta rođen i da vera u Njegovo delo spasava one koji u Njega veruju.

