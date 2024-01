CEO SVET JE OBOŽAVAO, A SAD SE NAŠLA CRNOJ PEDOFILSKOJ LISTI: Slavna glumica se oglasila o druženju sa milijarderom PREDATOROM

Publicista Kameron Dijaz izdao je saopštenje u kojem negira bilo kakvu vezu između glumice i Džefrija Epstajna nakon što je zvezda pomenuta u sada otkrivenim dokumentima iz rešene tužbe protiv njegovog saradnika. Na toj listi su i Leonardo Dikaprio, Brus Vilis, Naomi Kembel i mnogi drugi.

Prvobitno je vest osvanula na E! Online, a zatim i saopštenje Kameron Dijaz nije imala nikakve veze sa pokojno osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom, uprkos tome što ju je jedan od njegovih prijatelja optuženih za zlostavljanje pominjao u novootkrivenim sudskim dokumentima, kaže publicista glumice.

U dokumentima, Johana Sjoberg je u izjavi navela da je pokojni finansijer govorio o svojim vezama sa nekoliko poznatih ličnosti, napominjući da je voleo da imenuje slavne ličnosti. Publicistu su pitali da li je Džefri ikada upoznao Kameron Dijaz, a ona je odgovorila: "Ne."

- Kameron nikada nije srela Džefrija Epstajna, niti je ikada bila na istom mestu kao on, niti je imala bilo kakvu vezu sa njim, rekao je glumičin predstavnik u izjavi za više medija 5. januara, bez obzira na to što on može ili možda nije spomenuo njeno ime niti implicirao da je poznaje.

Pokojni multimilioner finansijer se tokom svog života družio sa mnogim poznatim ličnostima, članovima kraljevske porodice, političarima i biznismenima.

Godine 2008. izjasnio se krivim za traženje prostitucije od maloletnice i služio je više od godinu dana u zatvorskom programu za oslobađanje od posla.

