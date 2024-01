DOK SAM SPAVALA ČULA SAM ŠAPATE "MRZIM TE" I "UBIJ SE": Mislila sam da je DUH, instalirala sam kameru i saznala strašnu ISTINU

TikTokerka Rosa Čikas podelila je prilično neverovatnu priču na svom profilu, tvrdeći da je sve od reči do reči živa istina. Njena priča postala je viralna - pregledana je skoro 14 miliona puta, a u njoj otkriva kakvu je šokantnu stvar saznala uz pomoć aplikacije koja snima zvukove tokom noći. Očekivala je da će čuti zvuk svog hrkanja, možda poneku besmislenu rečenicu ako se ispostavi da priča u snu, ali suočila se sa prilično jezivom istinom.

Sve popularnija aplikacija snima praktično svaki zvuk koji se čuje tokom noći, dok vi mirno spavate, ali niko ne očekuje da će se na snimku čuti kako mu nekom šapatom izgovara jezive pretnje. No, Rosa je čula upravo to - glas koji joj šapatom govori da je "mrzi" i "da se ubije".

Ova devojka je isprva mislila da joj ovo govori duh, kako nije imala nijedno drugo racionalno objašnjenje, ali je onda rešila da u svoju spavaću sobu postavi kameru za detekciju pokreta. Ostala je zatečena kada je otkrila da se zapravo majka njenog dečka ušunjala u sobu dok je spavala i izrekla navedene stvari.

Snimak kućne kamere zabeležio je ženu kako stoji iznad usnule Rose i navodno joj šapuće niz pretnji.

- Instalirala sam aplikaciju da bih čula sebe kako hrčem noću, ali na kraju sam čula glas koji govori kako želi da me uništi i slične mrske stvari. Mislila sam da je duh u mojoj sobi, ali ispostavilo se da je mama mog dečka ulazila u moju sobu i govorila te stvari dok sam spavala - rekla je ona u provobitnom videu.

Kasnije je sve objasnila još detaljnije.

- Jedne noći sam listala TikTok i uvek naletim na te reklame za aplikaciju kao što su "snimi sebe u snu noću i poslušaj kako hrčeš" ili tako nešto. Htela sam to da uradim, pa sam preuzela aplikaciju, ali nisam čula sebe kako hrčem, nego ovaj čudan glas koji šapuće reči prepune mržnje. "Toliko si ružna", "mrzim te", "ubij se" i psovke koje ne želim ni da ponovim, ali u suštini su to bile vrlo teške izjave. To se događalo tri noći zaredom i bila sam sigurna da u kući postoji duh, jer je moja svekrva uvek bila ljubazna prema meni. Ako je toliko fina sa mnom u četiri oka, zašto bih sumnjala u nju? Tako da sam stavila kameru u svoju sobu. Isprva nisam videla ništa, ali jedne noći videla sam na snimku kako ulazi u moju sobu i naginje se nada mnom - ispričala je ova mlada TikTokerka.

Rosa je naknadno objasnila da je majka njenog dečka nedavno izašla iz zatvora i da ona i njena deca žive sa njima u kući jer nemaju gde da odu. Takođe, dodala je da ovakav potez njene svekrve potiče od činjenice da je ljubomorna na odnos koji je Rosa razvila sa njenom najmlađim sinom.

Dodala je i da se nije suočila sa svekrvom iz straha da će joj zabraniti da viđa momka. U početku je ovo rešila da prećuti čak i svom dečku, ali mu je kasnije ipak priznala šta se desilo. Rosa je nakon zabrinutih reakcija korisnika TikToka rekla da veruje da nije u stvarnoj opasnosti i da se njena svekrva trudi da postane bolja osoba, te da rade na tome da žive odvojeno

