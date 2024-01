OVO SU NAJGORE REČI KOJE MOŽETE DA KAŽETE ZA VREME INTIMNOG ODNOSA: Nemojte nikako OVA 3 da pominjete jer ćete uništiti sve

Za neka pitanja treba pronaći pravi trenutak, a za ova tri sigurno to nije u krevetu, tokom intimnog odnosa.

Bez obzira na to da li ste u dugoj vezi, tek upoznajete malo bolje partnera ili odmah znate da će to biti neobavezno viđanje, treba pažljivo da birate reči kada razgovarate o škakljivim temama, a posebno trenutak. Lako možete povrediti partnera, a to sigurno ne želite.

Podrazumeva se da ne treba prihvatati ono što vam se ne sviđa, ali postoji ipak neka granica pristojnosti i pravo vreme za razgovor. Tako ove reči ili rečenice ne treba izgovarati tokom intimnog odnosa:

Kritikovanje tehnike

Reći nekome da nešto ne radi dobro u intimnom trenutku može da uništi njegovo samopouzdanje. Vi zaslužujete zadovoljstvo, kao i vaš partner, pa je bolje da taj razgovor ostavite za kasnije. Čak ni tada nemojte započeti razgovor kritikom, bolje prvo recite šta biste voleli da probate, šta vam više odgovara...

Izgovaranje tuđeg imena

To je najčešće ime bivšeg partnera koje se izgovori u trenutku kada doživljavanja vrhunca, kada ljudi ne razmišljaju. Lako je shvatiti da ta greška nije namerna, ali je ogromna i može da povredi partnera. Osim toga, izbegnite bilo kakva poređenja sadašnjeg i bivšeg partnera.

Pitanje o polnim bolestima

Ovo pitanje je normalno, posebno ako je reč o neobaveznom viđanju ili je veza tek na početku, ali krevet nije pravo mesto za taj razgovor. Ako vas to brine, odgovor saznajte pre nego što dođete do kreveta.

