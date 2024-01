ROMANTIČNA PROSIDBA NA PLANINI: Dečko iz Dubaija je klekao, kutijica sa prstenom je ispala, a onda... (VIDEO)

Posetioci Jahorine imali su priliku da prisustvuju romantičnim scenama u blizini jednog hotela gde je organizovana prosidba uz balone i prskalice.

Naime, devojku koja je iz Sarajeva, a već godinama radi i živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u Dubaiju je zaprosio njen partner, koji je takođe iz Dubaija.

Kod hotela je postavljen natpis "Marry me" (eng. udaj se za mene), a do njega su vodila svetla postavljena u snijegu. Tu su bili i baloni, kao i prskalice koje su doprinijele romantičnoj atmosferi.

Mladić je čak u jednom trenutku "izgubio" prsten odnosno ispala mu je kutija dok su prilazili postavljenom natpisu.

Devojka je bila prilično iznenađena, a prosidbi su pored njihovih prijatelja prisustvovali i mnogi gosti koji su se zatekli u blizini hotela.

Devojka je pristala, a mladić je oduševljeno viknuo: "She said yes" (eng. rekla je da).

(Kurir.rs/Nezavisne/T.J.)

Bonus video:

00:24 Prosidba na koncertu Zeljka Vasica