VANREDNA SITUACIJA NA BRITANSKOM DVORU Roditelji Kejt Midlton PRISKOČILI U POMOĆ, Vilijam ne zna gde će pre, Čarlsa čeka operacija

Princeza od Velsa provela je drugu noć u londonskoj bolnici, nakon teške abdominalne operacije. Njena porodica priskače u pomoć. Kako i kralj Čarls naredne nedelje odlazi na operaciju - što je saopšteno samo 90 minuta nakon vesti o zdravstvenom stanju Kejt Midlton, a Vilijam odlaže obaveze zbog situacije sa suprugom, dvor dosta vodi računa na dva člana porodice.

Roditelji Kejt Midlton Kerol i Majkl Midlton kao i sestra Pipa i brat Džejms Midlton priskaču u pomoć, pomeraju sve svoje obaveze kako bi bili uz princezu od Velsa tokom njenog oporavka u Vindzoru i kako bi pomogli oko brige o deci, Šarlot, Džordžu i Luju.

foto: WPA-Pool / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Porodica Midlton se već okuplja kako bi pomogla oporavak voljene Kejt.

Princ Vilijam obustavio je službene dužnosti dok je Kejt u bolnici a to će potrajati i za vreme njenog oporavka. Princeza će 10 do 14 dana biti na bolničkom lečenju dok lekari savetuju da se oporavlja dva do tri meseca nakon toga.

S obzirom na to da princ Vilijam pauzira od službenih dužnosti kako bi brinuo o Kejt i deci, takozvana velika trojka kraljevske porodice, on, Kejt i Čarls koji će naredne nedelje biti podvrgnut operciji zbog uvećane prostate, biće van dužnosti narednih nedelja (monarh će se brže vratiti obavezama nego princeza od Velsa). Kako su odnosi sa Megan Markl i princom Harijem i princom Endruom više nego problematični, ostaju samo princeza Ana i princ Edvard na koje se dvor oslanja, smatraju stručnjaci.

foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Mario Pietrangeli / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Očekuje se da će se Kejt vratiti javnim događanjima tek nakon Uskrsa, a njen suprug biće sve vreme uz nju i decu. Čuveni par odložiće planirana putovanja među kojima je i put u Rim, zakazan za ovo proleće.

Kejt Midlton se oseća dobro nakon operacije, prema rečima insajdera iz Palate. Nakon uspešne operacije oporavak dobro teče. Nije hitno prebačena u bolnicu i njeno stanje se nije razvilo tokom vikenda, prema izveštajima.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Nejasno je koja je tačna priroda operacije, Palata ne ne želi da otkrije bilo kakve detalje u vezi sa tim. Ipak, nije isključena mogućnost da će sama princeza odlučiti da o tome javno progovorii u budućnosti.

Kejt Midlton je devetog januara napunila 42 godine što je dvor obeležio zvaničnom čestitkom na mrežama. Princeza je inače dobrog zdravlja, ali je 2012. bila primljena u bolnicu dok je bila trudna zbog hiperemeze gravidarum, teške jutarnje mučnine. Taj problem mučio ju je i u drugoj i trećoj trudnoći.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kejt je kao i ostali članovi porodice, imala turbluentnih poslednjih nekoliko godina, kraljica Elizabeta II umrla je 2022. Nakon toga ona se prilagođavala novoj tituli. Na sve su se nadovezali i brojni skandali između dinastije i Megan Markl i princa Harija, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

00:46 BOLNICA DEDINJE 2 POSTALA PONOS SRPSKOG ZDRAVSTVA