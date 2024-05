HVALA VAM ZA SVE ŠTO STE URADILI ZA NAŠ SPORT! Sara Ćirković i Jovan Nikolić zahvalili se Aleksandru Vučiću posle velikog uspeha!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas delegaciju Bokserskog saveza Srbije i članove stručnog štaba i bokserske reprezentacije.

Tom prilikom zahvalio im se na svemu što su uradili za na našu zemlju i na velikom uspehu koji su postigli, a potom su se javnosti obratili Sara Ćirković i Jovan Nikolić.

Sara Ćirković je zahvalila predsedniku za ulaganje u boks, kao i prvom čoveku Bokserskog saveza Nenadu Borovčaninu za dobar sistem koji je napravio i koji je dao rezultate.

- Zahvalila bih se predsedniku Vučiću za sva ulaganja u sport u Srbiji, posebno u boks, kao i predsedniku Saveza Nenadu Borovčaninu koji je napravio dobar sistem da mi imamo vrhunske rezultate. Naravno čovek bez koga ne bih mogla je Mirko Ždralo, porodica mi je najveća podrška. Sigurna sam da ćemo imati još bolje rezultate u budućnosti. Ja ću nastaviti da radim na novom cilju, a to je medalja na Olimpijskim igrama - rekla je ona.

foto: Video plus

Slične reči stigle su i od Jovana Nikolića.

- Želeo bih da se zahvalim predsedniku što je omogućio da se ovako dobro pripremimo, što je ulagao u nas i vreme i sve što je potrebno za veliko takmičenje. Takođe i Bokserskom savezu Srbije jer nas je gurao i podržavao, na čelu sa Nenadom Borovčaninom. Ja ću se i dalje boriti da Srbiju predstavim najbolje, kao i do sada, boriću se svim srcem, kao što je naš predsednik to radio do sada. Slava Bogu, živela Srbija - dodao je on.

foto: Zorana Jevtić

Bokseri su potom uručili Vučiću poklon u vidu uramljenih medalja sa Evropskog prvenstva.

1 / 12 Foto: Zorana Jevtić

