"NISTE STRUČNJAK, NE TREBA U TO DA ULAZITE!" SUKOB U EMISIJI: Veštak OŠTRO reagovao na izjavu sekretarke IBSSA - a o osumnjičenima

Prošlo je više od mesec dana od nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Slučaj je obeležila najpre duga potraga za devojčicom, a zatim i za njenim telom,nakon što su uhapšeni osumnjičeni za ubistvo Danke.

U medjuvremenu, brat jednog od osumnjičenih preminuo je u policijskoj stanici u Boru, a Više javno tužilaštvo u Zaječaru zatražilo je da ne bude nadležno za ovaj slučaj.Na žalost,sve manje nade ima da će telo devojčice biti pronađeno, a u to sumnja i sama porodica Danke Ilić.

O slučaju nestale Danke Ilić govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije generalna sekretarka IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima Maja Jovanović,specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak dr Ljubiša Božić i specijalista patolog i sudski vešatk dr Radoslav Radosavljević.

Jovanović je konstatovala da je trenutno u toku istraga zatvorenog tipa, a potom izrazla sumnju u verodostojnost priznanja osumnjičenih.

- Informacije koje nama nisu dostupne to su one iz policije i tužilaštva kao i sa veštačenja predmeta i svega onoga što je prikupljeno u procesu istrage. Dolazi do tog nekog vakum prostora. Sada je proces istrage zatvorenog tipa. Moram da kažem da je u delu Bora i Banjskog poja i dalje pojačano prisustvo policije i to će pratiti i naredne dane i razumnljivo je - rekla je Jovanović i dodala:

- Ja ne odzustajem od svojih stavova. Jako mi je važno da sva ispitivanja moraju bii na maksimumu počevši od osobe koja je poslednja videla Danku, ali bez ikakvog upiranja prstom. Osoba koja je poslednja bila uz dete mora biti u centru pažnje. Apsolutno dovodim sve u pitnaje. Ako govorimo o priznanju osumnjičenih postavlja se pitanje: Ako ste vi priznali udarac deteta, a ne priznajete gde je telo kako da vam verujemo i ovo prvo? Mora da postoji po baza veštačenja i dokaza da bi se potkrepile njihve izjave. Svesno apeluijem na meštane Bora, Banjskog sela i Zlota da ukoliko do sad to već nisu učinili kažu sve ono što znaju.

Božić je izrazio neslaganje sa sagovornicom i konstatovao da su njeni stavovi izraz neiskustva i nedovoljne stručnosti:

- Naravno uopšte se ne slažem sa tim što prethodna sagovornica priča. To je pre svega nedostatak iskustva u ovakvim postupcima. Nažalost moj posao je takav da neposredno učestvujem u njima. Sve što malopre rečeno je skretanje pažnje na neke druge stvari. Pravi se distanca od onog što je evidentno utvrđeno. To kako su oni prizanali i šta su priznali evidentno je jedna vrsta dokaza koja je u ovom trenutku vrlo dominantna i jasna. Niko njih nije terao da priznaju ono što su priznali. Postoje materijalni dokazi koji se tiču dinamike događaja. Ono što je krajnje u čitavom slučaju naopako jeste nedostatak tela. Vrlo je jasno utvrđena dinamika njenog kretanje - rekao je Božić dodao:

- Istražani postupak je već uzeo mahja. Povratka nema, da li će se telo pronaći to ne znamo. A to što su oni ispričali jedan deo događaja, a drugi nisu imaju svoje razloge za to. To ne možemo posmatati kao nešto što ćemo staviti na dva tasa vage. Ne možemo ići logikom: Ovo su rekli, ovo nisu rekli, pa ne možemo da prihvatimo njihove izjave. To uopšte nije tačno.

Jovanović je intervenisala i napomenula da ona nije stručnjak i nije veštak na šta je Božić odgovorio:

- Niste stručnjak i zato i ne treba da ulazite u stvari koje se tiču stručnog dela.

Jovanović je odgovorila da su svim njienim izjavama u medijima prethodi temeljna informisanost i saradnja sa stručnim timovima.

